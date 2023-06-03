https://ria.ru/20230603/erdogan-1875979197.html
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина - РИА Новости, 03.06.2023
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:23
2023-06-03T18:23
2023-06-03T18:53
вячеслав володин
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы."Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента", - сообщила пресс-служба Госдумы.Также отмечается, что состоялась краткая беседа Володина и президента Турецкой Республики Эрдогана. Беседа прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации.В субботу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов в Турции, после турецкий лидер начал присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции и официально вступил в должность. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.Эрдоган в сопровождении своей супруги Эмины Эрдоган, зайдя в зал, приветствовал глав государств и делегаций. Хлопнув по плечу президента Николаса Мадуро, коротко пообщался с ним, затем, когда очередь дошла до рукопожатия с президентом Азербайджана Ильхама Алиева, обнял его, поцеловал. Турецкий лидер также посредством переводчицы коротко пообщался с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим на церемонию инаугурации по поручению президента РФ Владимира Путина.Церемония началась с исполнения мелодии президентским симфоническим оркестром.
https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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вячеслав володин, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина
Володин передал Эрдогану поздравление от Путина со вступлением в должность президента