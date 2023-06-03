https://ria.ru/20230603/dtp-1875987974.html

На МКАД такси протаранило машину на "аварийке"

На МКАД такси протаранило машину на "аварийке" - РИА Новости, 03.06.2023

На МКАД такси протаранило машину на "аварийке"

Один человек, предварительно, пострадал в аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД), полиция разбирается в инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T19:34

2023-06-03T19:34

2023-06-03T19:34

происшествия

департамент транспорта г. москвы

мкад

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один человек, предварительно, пострадал в аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД), полиция разбирается в инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как сообщает московский Дептранс в телеграм-канале, авария с участием двух машин произошла на внутренней стороне 6-го километра МКАД. На опубликованной видеозаписи видно, как на одной из полос стоит машина на "аварийке", а рядом с ней ходит человек. Через некоторое время в машину влетает такси, после чего происходит возгорание. Оказавшегося на дороге человека от удара отбросило в сторону. "По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сказали в полиции.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, департамент транспорта г. москвы, мкад, москва