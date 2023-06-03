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На МКАД такси протаранило машину на "аварийке"
На МКАД такси протаранило машину на "аварийке" - РИА Новости, 03.06.2023
На МКАД такси протаранило машину на "аварийке"
Один человек, предварительно, пострадал в аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД), полиция разбирается в инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:34
2023-06-03T19:34
2023-06-03T19:34
происшествия
департамент транспорта г. москвы
мкад
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один человек, предварительно, пострадал в аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД), полиция разбирается в инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как сообщает московский Дептранс в телеграм-канале, авария с участием двух машин произошла на внутренней стороне 6-го километра МКАД. На опубликованной видеозаписи видно, как на одной из полос стоит машина на "аварийке", а рядом с ней ходит человек. Через некоторое время в машину влетает такси, после чего происходит возгорание. Оказавшегося на дороге человека от удара отбросило в сторону. "По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сказали в полиции.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, департамент транспорта г. москвы, мкад, москва
Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы, МКАД, Москва
На МКАД такси протаранило машину на "аварийке"
Такси влетело в машину на аварийке на МКАД, по предварительным данным, есть пострадавший