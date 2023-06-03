https://ria.ru/20230603/dtp-1875904333.html

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибли пять человек

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибли пять человек - РИА Новости, 03.06.2023

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибли пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает министр... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:29

2023-06-03T07:29

2023-06-03T07:49

происшествия

нижегородская область

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.По данным регионального управления МВД, в субботу около 05.20 (совпадает с мск) на 554 километре автодороги "Москва - Уфа" в Воротынском районе водитель автомобиля "Ниссан" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Газон". В результате ДТП водитель и три пассажира "Ниссана", из них двое детей, скончались. Еще одна женщина и ребенок из "Ниссана" госпитализированы.Как сообщил министр здравоохранения региона, пострадавшие в ДТП были доставлены в Воротынскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии."К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП - ребенок 2020 года рождения... В настоящий момент по причине ДТП погибли пять человек", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.По его словам, среди погибших дети 2014 и 2015 годов рождения, а также мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях легкового автомобиля."Одна пострадавшая (женщина 1988 года рождения) в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации", - уточнил глава регионального минздрава, добавив, что водитель грузовика и не пострадал.

https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html

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нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, авто