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Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023
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12:07 03.06.2023 (обновлено: 12:46 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931781.html
Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ
Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023
Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ
Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:07
2023-06-03T12:46
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снв
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Второе соображение - это то, что безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора - это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", - сказал он журналистам."Ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - добавил Рябков.Госдеп США ранее объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ, назвав их ответом на приостановку участия России в договоре. В частности, Вашингтон с 1 июня прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20230522/dsnv-1873337531.html
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москва, сша, россия, сергей рябков, снв, в мире
Москва, США, Россия, Сергей Рябков, СНВ, В мире
Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ

Рябков назвал условие Москвы для возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Второе соображение - это то, что безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора - это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", - сказал он журналистам.
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"Ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - добавил Рябков.
Госдеп США ранее объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ, назвав их ответом на приостановку участия России в договоре. В частности, Вашингтон с 1 июня прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
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