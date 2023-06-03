https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931781.html

Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ

Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023

Рябков назвал условие возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ

Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:07

2023-06-03T12:07

2023-06-03T12:46

москва

сша

россия

сергей рябков

снв

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Москвы о приостановке ДСНВ незыблемо безотносительно любых контрмер с американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Второе соображение - это то, что безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора - это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", - сказал он журналистам."Ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - добавил Рябков.Госдеп США ранее объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ, назвав их ответом на приостановку участия России в договоре. В частности, Вашингтон с 1 июня прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230522/dsnv-1873337531.html

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сша, россия, сергей рябков, снв, в мире