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В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023
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12:03 03.06.2023 (обновлено: 12:15 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931458.html
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ
Контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы, Вашингтон заранее предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:03
2023-06-03T12:15
сша
россия
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы, Вашингтон заранее предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Первое - это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Но понятно, что языком ультиматумов разговаривать с нами не получится", - сказал Рябков журналистам.
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сша, россия, москва, сергей рябков
США, Россия, Москва, Сергей Рябков
В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ

Рябков, комментируя контрмеры США по ДСНВ, заявил, что Россия не приемлет ультиматумов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы, Вашингтон заранее предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Первое - это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Но понятно, что языком ультиматумов разговаривать с нами не получится", - сказал Рябков журналистам.
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В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ
2 июня, 14:34
 
СШАРоссияМоскваСергей Рябков
 
 
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