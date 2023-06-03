https://ria.ru/20230603/dsnv-1875931458.html

В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ

В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ - РИА Новости, 03.06.2023

В МИД прокомментировали контрмеры США по ДСНВ

Контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы, Вашингтон заранее предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:03

2023-06-03T12:03

2023-06-03T12:15

сша

россия

москва

сергей рябков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контрмеры США по ДСНВ не стали неожиданностью для Москвы, Вашингтон заранее предупреждал об их подготовке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Первое - это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Но понятно, что языком ультиматумов разговаривать с нами не получится", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html

сша

россия

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Варвара Скокшина

сша, россия, москва, сергей рябков