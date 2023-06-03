https://ria.ru/20230603/dragon-1875996102.html

Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли

Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли - РИА Новости, 03.06.2023

Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли

Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в воскресенье, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:28

2023-06-03T20:28

2023-06-03T20:32

космос - риа наука

канаверал

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в воскресенье, сообщила компания SpaceX. "Сейчас планируем запуск Falcon 9 с миссией CRS-28 для НАСА в воскресенье 4 июня", - сообщила компания. Согласно представленной информации, дополнительное время необходимо для подготовки корабля и улучшения погодных условий. Ранее планировалось, что ракета-носитель Falcon–9 совершит запуск грузовой миссии к МКС с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Как в свою очередь уточнило НАСА, запуск запланирован на 12.12 по времени Восточного побережья США (19.12 мск). В случае успешного старта, корабль прибудет на МКС во вторник 6 июня в 12.50 мск. Помимо провианта и материалов для научной работы, Dragon доставит на МКС новую пару солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух плановых выходов астронавтов НАСА в открытый космос.

https://ria.ru/20230530/rekord-1874955013.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, канаверал, сша, spacex, наса