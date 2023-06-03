Рейтинг@Mail.ru
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 03.06.2023 (обновлено: 20:32 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dragon-1875996102.html
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли - РИА Новости, 03.06.2023
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли
Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в воскресенье, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:28
2023-06-03T20:32
космос - риа наука
канаверал
сша
spacex
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584790276_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_76ea6e8114a2eb029b6a58076f887e58.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в воскресенье, сообщила компания SpaceX. "Сейчас планируем запуск Falcon 9 с миссией CRS-28 для НАСА в воскресенье 4 июня", - сообщила компания. Согласно представленной информации, дополнительное время необходимо для подготовки корабля и улучшения погодных условий. Ранее планировалось, что ракета-носитель Falcon–9 совершит запуск грузовой миссии к МКС с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Как в свою очередь уточнило НАСА, запуск запланирован на 12.12 по времени Восточного побережья США (19.12 мск). В случае успешного старта, корабль прибудет на МКС во вторник 6 июня в 12.50 мск. Помимо провианта и материалов для научной работы, Dragon доставит на МКС новую пару солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух плановых выходов астронавтов НАСА в открытый космос.
https://ria.ru/20230530/rekord-1874955013.html
канаверал
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584790276_946:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_3b6ef6a282639b991243dcf722793a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, канаверал, сша, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Канаверал, США, SpaceX, НАСА
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли

SpaceX: запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 4 июня

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / NASA
Перейти в медиабанк
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в воскресенье, сообщила компания SpaceX.
"Сейчас планируем запуск Falcon 9 с миссией CRS-28 для НАСА в воскресенье 4 июня", - сообщила компания. Согласно представленной информации, дополнительное время необходимо для подготовки корабля и улучшения погодных условий. Ранее планировалось, что ракета-носитель Falcon–9 совершит запуск грузовой миссии к МКС с космодрома на мысе Канаверал в субботу.
Как в свою очередь уточнило НАСА, запуск запланирован на 12.12 по времени Восточного побережья США (19.12 мск). В случае успешного старта, корабль прибудет на МКС во вторник 6 июня в 12.50 мск.
Помимо провианта и материалов для научной работы, Dragon доставит на МКС новую пару солнечных антенн iRosa. Их установка планируется в ходе запланированных на июнь двух плановых выходов астронавтов НАСА в открытый космос.
Запуск ракеты Чанчжэн-2 с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-16 с космодрома Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли
30 мая, 04:50
 
Космос - РИА НаукаКанавералСШАSpaceXНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала