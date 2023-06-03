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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 03.06.2023
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12:10 03.06.2023 (обновлено: 12:30 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/donetsk-1875932193.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами
Украинские войска в 11.40 (совпадает с мск) обстреляли 10 ракетами из РСЗО Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:10
2023-06-03T12:30
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 (совпадает с мск) обстреляли 10 ракетами из РСЗО Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Ранее представительство сообщало, что в 11.35 украинские войска обстреляли Куйбышевский район шестью снарядами калибра 155 миллиметров. Обстрелам подвергся и Никитовский район Горловки, по нему в 10.15 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра.
https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 (совпадает с мск) обстреляли 10 ракетами из РСЗО Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Ранее представительство сообщало, что в 11.35 украинские войска обстреляли Куйбышевский район шестью снарядами калибра 155 миллиметров. Обстрелам подвергся и Никитовский район Горловки, по нему в 10.15 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра.
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