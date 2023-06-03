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В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб - РИА Новости, 03.06.2023
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21:17 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/deti-1876003293.html
В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб
В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб - РИА Новости, 03.06.2023
В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб
Двое детей оказались под завалами заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана, один из них скончался, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T21:17
2023-06-03T21:17
происшествия
жилье
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 июня - РИА Новости. Двое детей оказались под завалами заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана, один из них скончался, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "В дежурную часть полиции Кайтагского района в 18 часов поступило сообщение о том, что под завалами старого заброшенного дома оказались дети… В результате трагедии 11-летний мальчик погиб, а его 10-летний друг с переломами доставлен в ближайшую больницу", – говорится в сообщении. По предварительной информации, мальчики либо проходили мимо, либо играли в заброшенном доме. Внезапно обрушившаяся крыша строения оставила под собой детей.
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происшествия, жилье, республика дагестан
Происшествия, Жилье, Республика Дагестан
В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб

В Дагестане крыша заброшенного дома рухнула на двоих детей, один из них погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 июня - РИА Новости. Двое детей оказались под завалами заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана, один из них скончался, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
«
"В дежурную часть полиции Кайтагского района в 18 часов поступило сообщение о том, что под завалами старого заброшенного дома оказались дети… В результате трагедии 11-летний мальчик погиб, а его 10-летний друг с переломами доставлен в ближайшую больницу", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, мальчики либо проходили мимо, либо играли в заброшенном доме. Внезапно обрушившаяся крыша строения оставила под собой детей.
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ПроисшествияЖильеРеспублика Дагестан
 
 
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