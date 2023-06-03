https://ria.ru/20230603/deti-1876003293.html

В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб

В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб - РИА Новости, 03.06.2023

В Дагестане крыша старого дома рухнула на детей, один из них погиб

Двое детей оказались под завалами заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана, один из них скончался, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T21:17

2023-06-03T21:17

2023-06-03T21:17

происшествия

жилье

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 июня - РИА Новости. Двое детей оказались под завалами заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана, один из них скончался, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "В дежурную часть полиции Кайтагского района в 18 часов поступило сообщение о том, что под завалами старого заброшенного дома оказались дети… В результате трагедии 11-летний мальчик погиб, а его 10-летний друг с переломами доставлен в ближайшую больницу", – говорится в сообщении. По предварительной информации, мальчики либо проходили мимо, либо играли в заброшенном доме. Внезапно обрушившаяся крыша строения оставила под собой детей.

https://ria.ru/20230528/pozhar-1874707739.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, республика дагестан