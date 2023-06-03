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Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 03.06.2023
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02:11 03.06.2023 (обновлено: 02:21 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/defolt-1875895406.html
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 03.06.2023
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга
Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:11
2023-06-03T02:21
попытки изменить потолок госдолга сша
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта."Я намереваюсь подписать его завтра", - сказал глава государства в ходе спецобращения к американскому народу, которое в пятницу транслировал Белый дом.Как отметил американский лидер, двухпартийная сделка по госдолгу позволила США избежать краха репутации как надежного финансового партнера для других стран. Подписание данного документа позволило США "избежать самых катастрофических последствий", добавил Байден.Первого июня законопроект о повышении потолка госдолга США одобрил Сенат, за день до этого – Палата представителей.
https://ria.ru/20230603/gosdolg-1875893263.html
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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, джо байден
Попытки изменить потолок госдолга США, США, Джо Байден
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга

Байден в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта.
«
"Я намереваюсь подписать его завтра", - сказал глава государства в ходе спецобращения к американскому народу, которое в пятницу транслировал Белый дом.
Как отметил американский лидер, двухпартийная сделка по госдолгу позволила США избежать краха репутации как надежного финансового партнера для других стран. Подписание данного документа позволило США "избежать самых катастрофических последствий", добавил Байден.
Первого июня законопроект о повышении потолка госдолга США одобрил Сенат, за день до этого – Палата представителей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Байден заявил об очень "высоких ставках" вокруг закона о потолке госдолга
01:12
 
Попытки изменить потолок госдолга СШАСШАДжо Байден
 
 
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