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Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 03.06.2023
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга
Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:11
2023-06-03T02:11
2023-06-03T02:21
попытки изменить потолок госдолга сша
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в субботу намерен подписать закон о повышении потолка государственного долга, который позволит стране избежать дефолта."Я намереваюсь подписать его завтра", - сказал глава государства в ходе спецобращения к американскому народу, которое в пятницу транслировал Белый дом.Как отметил американский лидер, двухпартийная сделка по госдолгу позволила США избежать краха репутации как надежного финансового партнера для других стран. Подписание данного документа позволило США "избежать самых катастрофических последствий", добавил Байден.Первого июня законопроект о повышении потолка госдолга США одобрил Сенат, за день до этого – Палата представителей.
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сша
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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, джо байден
Попытки изменить потолок госдолга США, США, Джо Байден
Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга
Байден в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта