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В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом - РИА Новости, 03.06.2023
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17:31 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html
В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом
В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом - РИА Новости, 03.06.2023
В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом
Россия может "отключить" Великобританию, разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром, заявил в статье для Express эксперт... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:31
2023-06-03T17:31
политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия может "отключить" Великобританию, разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром, заявил в статье для Express эксперт Марк Сидуэлл.&quot;Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой&quot;, — полагает он.По мнению обозревателя, Лондон должен сохранять бдительность, поскольку любой удар по критической инфраструктуре Соединенного Королевства будет иметь серьезные последствия для островного государства.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Вместе с тем в Кремле отмечали, что Запад, в том числе и Великобритания, настроены на эскалацию конфликтов у границ России и экспансию НАТО к ее рубежам.
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политика, россия, великобритания, лондон, нато
Политика, Россия, Великобритания, Лондон, НАТО
В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом

Express: в Британии испугались, что Россия "отключит" страну, перерезав подводные кабели

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия может "отключить" Великобританию, разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром, заявил в статье для Express эксперт Марк Сидуэлл.
«

"Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой", — полагает он.

По мнению обозревателя, Лондон должен сохранять бдительность, поскольку любой удар по критической инфраструктуре Соединенного Королевства будет иметь серьезные последствия для островного государства.
В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Вместе с тем в Кремле отмечали, что Запад, в том числе и Великобритания, настроены на эскалацию конфликтов у границ России и экспансию НАТО к ее рубежам.
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