https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html

В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом

В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом - РИА Новости, 03.06.2023

В Британии испугались, что Россия "отключит" страну одним ударом

Россия может "отключить" Великобританию, разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром, заявил в статье для Express эксперт... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

2023-06-03T17:31

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия может "отключить" Великобританию, разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром, заявил в статье для Express эксперт Марк Сидуэлл."Великобритания остается особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой", — полагает он.По мнению обозревателя, Лондон должен сохранять бдительность, поскольку любой удар по критической инфраструктуре Соединенного Королевства будет иметь серьезные последствия для островного государства.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Вместе с тем в Кремле отмечали, что Запад, в том числе и Великобритания, настроены на эскалацию конфликтов у границ России и экспансию НАТО к ее рубежам.

https://ria.ru/20230315/reshenie-1858131020.html

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политика, россия, великобритания, лондон, нато