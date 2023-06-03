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Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие - РИА Новости, 03.06.2023
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17:37 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/briks-1875975178.html
Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие
Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие - РИА Новости, 03.06.2023
Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала государства БРИКС укреплять многосторонний подход и бороться за право каждой страны на развитие. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:37
2023-06-03T17:37
в мире
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ретно марсуди
брикс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала государства БРИКС укреплять многосторонний подход и бороться за право каждой страны на развитие. По данным местного портала Kompas, индонезийский министр приняла участие в виртуальной дискуссии с министрами иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). "В разгар ситуации, требующей сотрудничества для восстановления после COVID-19, мир все больше разделяется на противоборствующие блоки. Мироустройство, основанное на устаревших правилах, утратило смысл, поскольку каждая страна преследует свои национальные интересы… Если эта тенденция сохранится, больше всего пострадают развивающиеся страны. Мы все обязаны исправить этот нездоровый мировой порядок. И у БРИКС есть потенциал стать позитивной силой для этого", - подчеркнула Марсуди. Она также призвала Россию, Китай и Индию стать "катализаторами борьбы за право развития каждой страны, включая бедные и развивающиеся страны". Глава МИД призвала БРИКС поддержать развитие и смягчение экономической несправедливости, "которая все еще ощущается многими странами". Министр обратилась к БРИКС с просьбой поощрять создание многостороннего сотрудничества. Она также настаивала на укреплении и реформировании глобального управления. "Эти реформы должны учитывать голоса и интересы развивающихся стран. БРИКС может стать катализатором этих реформ", — предложила Марсуди.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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в мире, россия, индия, китай, ретно марсуди, брикс
В мире, Россия, Индия, Китай, Ретно Марсуди, БРИКС
Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие

Глава МИД Индонезии призвала БРИКС бороться за право на развитие и многосторонность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала государства БРИКС укреплять многосторонний подход и бороться за право каждой страны на развитие.
По данным местного портала Kompas, индонезийский министр приняла участие в виртуальной дискуссии с министрами иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
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"В разгар ситуации, требующей сотрудничества для восстановления после COVID-19, мир все больше разделяется на противоборствующие блоки. Мироустройство, основанное на устаревших правилах, утратило смысл, поскольку каждая страна преследует свои национальные интересы… Если эта тенденция сохранится, больше всего пострадают развивающиеся страны. Мы все обязаны исправить этот нездоровый мировой порядок. И у БРИКС есть потенциал стать позитивной силой для этого", - подчеркнула Марсуди.
Она также призвала Россию, Китай и Индию стать "катализаторами борьбы за право развития каждой страны, включая бедные и развивающиеся страны". Глава МИД призвала БРИКС поддержать развитие и смягчение экономической несправедливости, "которая все еще ощущается многими странами".
Министр обратилась к БРИКС с просьбой поощрять создание многостороннего сотрудничества. Она также настаивала на укреплении и реформировании глобального управления.
"Эти реформы должны учитывать голоса и интересы развивающихся стран. БРИКС может стать катализатором этих реформ", — предложила Марсуди.
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