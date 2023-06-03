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Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии - РИА Новости, 03.06.2023
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16:22 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/braziliya-1875963692.html
Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии
Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии - РИА Новости, 03.06.2023
Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии
Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в двусторонней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы заручиться поддержкой его... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:22
2023-06-03T16:22
в мире
бразилия
украина
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в двусторонней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира". "Я не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить - я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Неоднократно приглашал президента на Украину. Считаю, что нам нужно поговорить", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. По словам Зеленского, ему нужно, чтобы как можно больше стран поддержали Украину. Важно, что Бразилия была также на уровне других государств за "формулу мира", предложенную им, резюмировал Зеленский. Как сообщали СМИ, ранее президент Бразилии заявил, что пытается оставаться "нейтральным", чтобы иметь возможность выступить посредником в потенциальных мирных переговорах между Россией и Украиной.
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в мире, бразилия, украина, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Украина, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
Зеленский заявил о желании провести встречу с президентом Бразилии

Зеленский заявил о желании провести двустороннюю встречу с главой Бразилии Лулой да Силвой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в двусторонней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира".
«
"Я не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить - я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Неоднократно приглашал президента на Украину. Считаю, что нам нужно поговорить", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам Зеленского, ему нужно, чтобы как можно больше стран поддержали Украину. Важно, что Бразилия была также на уровне других государств за "формулу мира", предложенную им, резюмировал Зеленский.
Как сообщали СМИ, ранее президент Бразилии заявил, что пытается оставаться "нейтральным", чтобы иметь возможность выступить посредником в потенциальных мирных переговорах между Россией и Украиной.
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В миреБразилияУкраинаВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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