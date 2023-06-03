https://ria.ru/20230603/borgo-1875957909.html
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго - РИА Новости, 03.06.2023
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго
Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:36
2023-06-03T15:36
2023-06-03T18:18
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из режиссеров кинокартины Эрика Толедано. "Он умер прошлой ночью в Марракеше", — приводит СМИ его слова. Толедано также отметил, что смерть бизнесмена стала для него шоком и огромной печалью. Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время параглайдинга, в результате которого остался парализованным. Фильм, в российском прокате известный под названием "1+1", был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу — бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Кинокартина, вышедшая в 2011 году, имела огромный успех во всем мире и собрала 20 миллионов зрителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, франция
Культура, Новости культуры, Франция
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго
Прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго умер в возрасте 72 лет
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на одного из режиссеров кинокартины Эрика Толедано.
"Он умер прошлой ночью в Марракеше", — приводит СМИ его слова.
Толедано также отметил, что смерть бизнесмена стала для него шоком и огромной печалью.
Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время параглайдинга, в результате которого остался парализованным.
Фильм, в российском прокате известный под названием "1+1", был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу — бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Кинокартина, вышедшая в 2011 году, имела огромный успех во всем мире и собрала 20 миллионов зрителей.