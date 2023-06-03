Рейтинг@Mail.ru
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:36 03.06.2023 (обновлено: 18:18 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/borgo-1875957909.html
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго - РИА Новости, 03.06.2023
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго
Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:36
2023-06-03T18:18
культура
новости культуры
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875956954_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_e8d37fa4ef06d413f761eed18eab6993.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из режиссеров кинокартины Эрика Толедано. "Он умер прошлой ночью в Марракеше", — приводит СМИ его слова. Толедано также отметил, что смерть бизнесмена стала для него шоком и огромной печалью. Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время параглайдинга, в результате которого остался парализованным. Фильм, в российском прокате известный под названием "1+1", был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу — бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Кинокартина, вышедшая в 2011 году, имела огромный успех во всем мире и собрала 20 миллионов зрителей.
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875956954_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d8f4bcc80eec302b48b1760f66ec6fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, франция
Культура, Новости культуры, Франция
Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

Прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго умер в возрасте 72 лет

© AFP 2023 / DPA/BRITTA PEDERSENФранцузский предприниматель Филипп Поццо ди Борго
Французский предприниматель Филипп Поццо ди Борго - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / DPA/BRITTA PEDERSEN
Французский предприниматель Филипп Поццо ди Борго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из режиссеров кинокартины Эрика Толедано.
"Он умер прошлой ночью в Марракеше", — приводит СМИ его слова.
Толедано также отметил, что смерть бизнесмена стала для него шоком и огромной печалью.
Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время параглайдинга, в результате которого остался парализованным.
Фильм, в российском прокате известный под названием "1+1", был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу — бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Кинокартина, вышедшая в 2011 году, имела огромный успех во всем мире и собрала 20 миллионов зрителей.
 
КультураНовости культурыФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала