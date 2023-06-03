https://ria.ru/20230603/borgo-1875957909.html

Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго - РИА Новости, 03.06.2023

Умер прототип героя из фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:36

2023-06-03T15:36

2023-06-03T18:18

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма "1+1", умер в возрасте 72 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из режиссеров кинокартины Эрика Толедано. "Он умер прошлой ночью в Марракеше", — приводит СМИ его слова. Толедано также отметил, что смерть бизнесмена стала для него шоком и огромной печалью. Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время параглайдинга, в результате которого остался парализованным. Фильм, в российском прокате известный под названием "1+1", был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу — бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Кинокартина, вышедшая в 2011 году, имела огромный успех во всем мире и собрала 20 миллионов зрителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, франция