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Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 03.06.2023
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14:51 03.06.2023 (обновлено: 17:56 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/bespilotnik-1875951959.html
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 03.06.2023
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа
Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:51
2023-06-03T17:56
происшествия
калуга
калужская область
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня (лесной массив. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник полностью разрушился в результате взрыва.Накануне глава региона Владислав Шапша сообщил, что некий "неопознанный объект" упал в Кировском районе, в результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома при этом повреждений не получили. За день до этого в Калужской области также потерпел крушение неизвестный объект. Как уточнил губернатор, при взрыве образовалась воронка с последующим возгоранием травы.В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875783431.html
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происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа

Под Калугой нашли место падения беспилотной авиационной системы самолетного типа

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня (лесной массив. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, беспилотник полностью разрушился в результате взрыва.
Накануне глава региона Владислав Шапша сообщил, что некий "неопознанный объект" упал в Кировском районе, в результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома при этом повреждений не получили. За день до этого в Калужской области также потерпел крушение неизвестный объект. Как уточнил губернатор, при взрыве образовалась воронка с последующим возгоранием травы.
В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
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