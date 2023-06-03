https://ria.ru/20230603/bespilotnik-1875951959.html
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 03.06.2023
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа
Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:51
2023-06-03T14:51
2023-06-03T17:56
происшествия
калуга
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d038ba27f871afa85c205a7d5979575.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня (лесной массив. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник полностью разрушился в результате взрыва.Накануне глава региона Владислав Шапша сообщил, что некий "неопознанный объект" упал в Кировском районе, в результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома при этом повреждений не получили. За день до этого в Калужской области также потерпел крушение неизвестный объект. Как уточнил губернатор, при взрыве образовалась воронка с последующим возгоранием травы.В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875783431.html
https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875209715.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6474b34d89640647290c1dfce20b444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа
Под Калугой нашли место падения беспилотной авиационной системы самолетного типа
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня (лесной массив. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
По его словам, беспилотник полностью разрушился в результате взрыва.
Накануне глава региона Владислав Шапша сообщил, что некий "неопознанный объект" упал в Кировском районе, в результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома при этом повреждений не получили. За день до этого в Калужской области также потерпел крушение неизвестный объект. Как уточнил губернатор, при взрыве образовалась воронка с последующим возгоранием травы.
В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве
ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА