https://ria.ru/20230603/bespilotnik-1875951959.html

Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа

Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 03.06.2023

Под Калугой нашли место падения беспилотника самолетного типа

Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:51

2023-06-03T14:51

2023-06-03T17:56

происшествия

калуга

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d038ba27f871afa85c205a7d5979575.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты нашли место падения дрона самолетного типа в Кировском районе Калужской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 11:50 обнаружено место падения БАС в Кировском районе, в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня (лесной массив. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотник полностью разрушился в результате взрыва.Накануне глава региона Владислав Шапша сообщил, что некий "неопознанный объект" упал в Кировском районе, в результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома при этом повреждений не получили. За день до этого в Калужской области также потерпел крушение неизвестный объект. Как уточнил губернатор, при взрыве образовалась воронка с последующим возгоранием травы.В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.

https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875783431.html

https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875209715.html

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калуга, калужская область