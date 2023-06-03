https://ria.ru/20230603/berdyansk-1875985368.html

Над Бердянском сработала система ПВО

Над Бердянском сработала система ПВО - РИА Новости, 03.06.2023

Над Бердянском сработала система ПВО

В городе Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, сообщила в Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T19:15

2023-06-03T19:15

2023-06-03T20:47

специальная военная операция на украине

бердянск

происшествия

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В городе Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, сообщила в Telegram-канале администрация города."Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", — говорится в заявлении.По предварительной информации, сработала система ПВО, с помощью которой удалось сбить шесть снарядов. При этом осколки одной из ракет упали в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте, повредив одну из машин. Жертв и серьезных разрушений нет.Позднее администрация города уточнила, что одной из сбитых ракет оказалась "Точка-У" с кассетной боевой частью. Отмечается, что ВСУ с помощью этого боеприпаса хотели нанести повреждения мирной инфраструктуре, что привело бы к большому числу жертв. Благодаря системе ПВО кассетные боевые части сдетонировали в воздухе.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск, одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875684310.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, происшествия, запорожская область