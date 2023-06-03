Рейтинг@Mail.ru
Над Бердянском сработала система ПВО - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 03.06.2023 (обновлено: 20:47 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/berdyansk-1875985368.html
Над Бердянском сработала система ПВО
Над Бердянском сработала система ПВО - РИА Новости, 03.06.2023
Над Бердянском сработала система ПВО
В городе Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, сообщила в Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T19:15
2023-06-03T20:47
специальная военная операция на украине
бердянск
происшествия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875991066_0:0:1998:1124_1920x0_80_0_0_2c3698469f8a4c212ad81d761295428a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В городе Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, сообщила в Telegram-канале администрация города.&quot;Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу&quot;, — говорится в заявлении.По предварительной информации, сработала система ПВО, с помощью которой удалось сбить шесть снарядов. При этом осколки одной из ракет упали в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте, повредив одну из машин. Жертв и серьезных разрушений нет.Позднее администрация города уточнила, что одной из сбитых ракет оказалась "Точка-У" с кассетной боевой частью. Отмечается, что ВСУ с помощью этого боеприпаса хотели нанести повреждения мирной инфраструктуре, что привело бы к большому числу жертв. Благодаря системе ПВО кассетные боевые части сдетонировали в воздухе.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск, одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875684310.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875991066_0:0:1500:1124_1920x0_80_0_0_acdc08f2d0cc8d12e786a1738da76696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Происшествия, Запорожская область
Над Бердянском сработала система ПВО

Администрация Бердянска сообщила, что система ПВО сбила над городом шесть украинских ракет

© Владимир Рогов / TelegramСледы от работы ПВО в небе над Бердянском. 3 июня 2023
Следы от работы ПВО в небе над Бердянском. 3 июня 2023
© Владимир Рогов / Telegram
Следы от работы ПВО в небе над Бердянском. 3 июня 2023
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. В городе Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, сообщила в Telegram-канале администрация города.
«

"Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", — говорится в заявлении.

По предварительной информации, сработала система ПВО, с помощью которой удалось сбить шесть снарядов. При этом осколки одной из ракет упали в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте, повредив одну из машин. Жертв и серьезных разрушений нет.
Позднее администрация города уточнила, что одной из сбитых ракет оказалась "Точка-У" с кассетной боевой частью. Отмечается, что ВСУ с помощью этого боеприпаса хотели нанести повреждения мирной инфраструктуре, что привело бы к большому числу жертв. Благодаря системе ПВО кассетные боевые части сдетонировали в воздухе.
© Фото : Telegram-канал ВГА города Бердянска Запорожской областиПоследствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023
Последствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Telegram-канал ВГА города Бердянска Запорожской области
Последствия падения осколков ракет после работы ПВО над Бердянском. 3 июня 2023
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск, одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
ВСУ в Запорожье используют советскую технику и боеприпасы от НАТО
2 июня, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскПроисшествияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала