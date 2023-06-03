https://ria.ru/20230603/avtoservisy-1875903911.html

Депутат напомнил о запрете организовывать автосервисы на дачах

Депутат напомнил о запрете организовывать автосервисы на дачах - РИА Новости, 03.06.2023

Депутат напомнил о запрете организовывать автосервисы на дачах

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин рассказал, что на дачах нельзя организовывать автосервисы, за это... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:19

2023-06-03T07:19

2023-06-03T07:19

общество

россия

никита чаплин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин рассказал, что на дачах нельзя организовывать автосервисы, за это грозит штраф и запрет на дальнейшее ведение такой деятельности, об этом он сообщил РИА Новости. Депутат рассказал, что с 25 апреля 2023 года СНТ могут передавать недвижимость общего пользования третьим лицам, что позволит открывать в товариществах точки торговли, общепита и медпункты, но на автосервисы это не распространяется. "В СНТ можно открыть магазин на земле общего пользования, если члены СНТ за это проголосуют. А вот запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке закреплен в законе "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Штраф для дачников до пяти тысяч рублей и запрет на ведение такой деятельности в связи с нецелевым использованием участка", - сообщил Чаплин. Кроме того, он отметил, что владельца "дачи-автосервиса" могут привлекать к ответственности административные органы Росприроднадзора, в том числе, рыбоохраны, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и другие, в связи с тем, что автосервис "точно не пойдет на пользу природе": например, машинное масло вредит почве. "А хранить металлолом на даче можно, это ведь ваша собственность. Однако за незаконную продажу металлолома в статье 171 УК РФ закреплено наказание в размере 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шесть месяцев. Будьте осторожны и не нарушайте закон", - заключил депутат Чаплин.

https://ria.ru/20230528/musor-1874606036.html

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общество, россия, никита чаплин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)