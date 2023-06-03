https://ria.ru/20230603/avtomobil-1875914841.html

Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль

Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль - РИА Новости, 03.06.2023

Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль

Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет: быстрее всего копят люди с зарплатой в 100-200 тысяч рублей, а медленнее - с зарплатой примерно... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:45

2023-06-03T09:45

2023-06-03T09:45

экономика

авто

россия

lada vesta

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет: быстрее всего копят люди с зарплатой в 100-200 тысяч рублей, а медленнее - с зарплатой примерно в 100 тысяч, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной транспортной компании "ГТК Холдинг" Саид Залиев. "Уровень дохода прямо пропорционально влияет на выбор марки автомобиля. Так, например, покупатели с доходом 55 тысяч рублей предпочитают Lada Granta, Lada Niva. И им в среднем нужно около 4,5 лет, чтобы накопить на ТС", - сообщил эксперт, основываясь на исследовании запросов 1760 клиентов компании на покупку нового транспорта в мае 2023 года. Жители РФ с доходом около 100 тысяч рублей выбирают более дорогие модели и богатые комплектации: например, Lada Vesta или "Москвич 3" в базовой комплектации. На такие машины им нужно копить 5 лет. Покупатели с доходом в 100-200 тысяч рублей делают выбор в пользу китайских внедорожников и кроссоверов стоимостью от 1,8 до 2,5 миллиона рублей. "Они могут накопить на автомобиль из салона в среднем за 4 года", - отметил Залиев. При этом россиянам зачастую не хватает на покупку новой машины. В этом году, по сравнению с прошлым, этот показатель вырос на четверть до 1,5 миллиона рублей. "Напомним, что средняя стоимость нового автомобиля составляет на текущий момент 2,4-2,5 миллиона рублей. Таким образом, россиянам не хватает около 63% от стоимости ТС. Годом ранее - 58%", - обратил внимание эксперт. Большинство (70%) тех, кому не хватает средств, оформляют кредит, 15% - занимают деньги у родственников или друзей, каждый десятый оформляет рассрочку и только 5% нацелены накопить на покупку новой машины, заключил Залиев.

https://ria.ru/20221017/nakopleniya-1824566703.html

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, lada vesta