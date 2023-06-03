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Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль - РИА Новости, 03.06.2023
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09:45 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/avtomobil-1875914841.html
Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль
Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль - РИА Новости, 03.06.2023
Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль
Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет: быстрее всего копят люди с зарплатой в 100-200 тысяч рублей, а медленнее - с зарплатой примерно... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:45
2023-06-03T09:45
экономика
авто
россия
lada vesta
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет: быстрее всего копят люди с зарплатой в 100-200 тысяч рублей, а медленнее - с зарплатой примерно в 100 тысяч, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной транспортной компании "ГТК Холдинг" Саид Залиев. "Уровень дохода прямо пропорционально влияет на выбор марки автомобиля. Так, например, покупатели с доходом 55 тысяч рублей предпочитают Lada Granta, Lada Niva. И им в среднем нужно около 4,5 лет, чтобы накопить на ТС", - сообщил эксперт, основываясь на исследовании запросов 1760 клиентов компании на покупку нового транспорта в мае 2023 года. Жители РФ с доходом около 100 тысяч рублей выбирают более дорогие модели и богатые комплектации: например, Lada Vesta или "Москвич 3" в базовой комплектации. На такие машины им нужно копить 5 лет. Покупатели с доходом в 100-200 тысяч рублей делают выбор в пользу китайских внедорожников и кроссоверов стоимостью от 1,8 до 2,5 миллиона рублей. "Они могут накопить на автомобиль из салона в среднем за 4 года", - отметил Залиев. При этом россиянам зачастую не хватает на покупку новой машины. В этом году, по сравнению с прошлым, этот показатель вырос на четверть до 1,5 миллиона рублей. "Напомним, что средняя стоимость нового автомобиля составляет на текущий момент 2,4-2,5 миллиона рублей. Таким образом, россиянам не хватает около 63% от стоимости ТС. Годом ранее - 58%", - обратил внимание эксперт. Большинство (70%) тех, кому не хватает средств, оформляют кредит, 15% - занимают деньги у родственников или друзей, каждый десятый оформляет рассрочку и только 5% нацелены накопить на покупку новой машины, заключил Залиев.
https://ria.ru/20221017/nakopleniya-1824566703.html
https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html
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экономика, авто, россия, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Lada Vesta
Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль

Эксперт: россиянам в среднем нужно копить 4-5 лет на покупку автомобиля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Покупка нового автомобиля у россиян в среднем занимает 4-5 лет: быстрее всего копят люди с зарплатой в 100-200 тысяч рублей, а медленнее - с зарплатой примерно в 100 тысяч, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной транспортной компании "ГТК Холдинг" Саид Залиев.
"Уровень дохода прямо пропорционально влияет на выбор марки автомобиля. Так, например, покупатели с доходом 55 тысяч рублей предпочитают Lada Granta, Lada Niva. И им в среднем нужно около 4,5 лет, чтобы накопить на ТС", - сообщил эксперт, основываясь на исследовании запросов 1760 клиентов компании на покупку нового транспорта в мае 2023 года.
Сбережения - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Большинство россиян не имеют накоплений, показал опрос
17 октября 2022, 12:26
Жители РФ с доходом около 100 тысяч рублей выбирают более дорогие модели и богатые комплектации: например, Lada Vesta или "Москвич 3" в базовой комплектации. На такие машины им нужно копить 5 лет. Покупатели с доходом в 100-200 тысяч рублей делают выбор в пользу китайских внедорожников и кроссоверов стоимостью от 1,8 до 2,5 миллиона рублей. "Они могут накопить на автомобиль из салона в среднем за 4 года", - отметил Залиев.
При этом россиянам зачастую не хватает на покупку новой машины. В этом году, по сравнению с прошлым, этот показатель вырос на четверть до 1,5 миллиона рублей. "Напомним, что средняя стоимость нового автомобиля составляет на текущий момент 2,4-2,5 миллиона рублей. Таким образом, россиянам не хватает около 63% от стоимости ТС. Годом ранее - 58%", - обратил внимание эксперт.
Большинство (70%) тех, кому не хватает средств, оформляют кредит, 15% - занимают деньги у родственников или друзей, каждый десятый оформляет рассрочку и только 5% нацелены накопить на покупку новой машины, заключил Залиев.
Российские машины - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Российские машины: список марок отечественного автопрома, плюсы и минусы
31 января, 21:05
 
ЭкономикаАвтоРоссияLada Vesta
 
 
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