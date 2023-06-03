https://ria.ru/20230603/artek-1875980120.html

Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска

Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска - РИА Новости, 03.06.2023

Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска

Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил 15 ученикам из кадетского класса СК, открытого в Луганске,... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T18:30

2023-06-03T18:30

2023-06-03T18:30

общество

луганск

донецкая народная республика

россия

сергей петров

константин федоренко

артек

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил 15 ученикам из кадетского класса СК, открытого в Луганске, сертификаты о победе в тематическом конкурсе и путевки в детские центры "Артек" и "Зубренок", сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вручили ведомственные медали "За содействие" детским врачам Республиканского травматологического центра ДНР и поздравили находящихся в центре ребят с международным днем защиты детей, вручив им подарки. "Ребята учатся в классе службы Следственного комитета. В наших ведущих центрах мы ежегодно проводим специализированные смены, которые ориентируют ребят на работу следователями и следователями-криминалистами. Там достаточно насыщенные программы и работают наши ведущие специалисты. Дети и оздоровиться смогут и получат новые знания", - сказал Петров. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ вручил 15 лучшим ученикам сертификаты о победе в тематическом конкурсе и путевки в детские центры "Артек" и "Зубренок". "Следственный комитет Российской Федерации, это не просто наш тематический партнер, это наш друг, с которым мы уже много лет не просто отбираем детей, а реализовываем образовательные программы, как и внутри международного детского центра, так и на многих образовательных площадках Российской Федерации. И я уверен, что абсолютно по всем квотам, региональным и тематическим, дети которые попадут в "Артек", найдут себя и реализуют свои возможности", - сказал журналистам директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

https://ria.ru/20230419/lagerya-1866447734.html

https://ria.ru/20230531/otdykh-1875371696.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, луганск, донецкая народная республика, россия, сергей петров, константин федоренко, артек, следственный комитет россии (ск рф)