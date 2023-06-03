https://ria.ru/20230603/artek-1875980120.html
Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска
Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска - РИА Новости, 03.06.2023
Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска
Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил 15 ученикам из кадетского класса СК, открытого в Луганске,... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:30
2023-06-03T18:30
2023-06-03T18:30
общество
луганск
донецкая народная республика
россия
сергей петров
константин федоренко
артек
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров вручил 15 ученикам из кадетского класса СК, открытого в Луганске, сертификаты о победе в тематическом конкурсе и путевки в детские центры "Артек" и "Зубренок", сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вручили ведомственные медали "За содействие" детским врачам Республиканского травматологического центра ДНР и поздравили находящихся в центре ребят с международным днем защиты детей, вручив им подарки. "Ребята учатся в классе службы Следственного комитета. В наших ведущих центрах мы ежегодно проводим специализированные смены, которые ориентируют ребят на работу следователями и следователями-криминалистами. Там достаточно насыщенные программы и работают наши ведущие специалисты. Дети и оздоровиться смогут и получат новые знания", - сказал Петров. Руководитель управления воспитательной работы СК РФ вручил 15 лучшим ученикам сертификаты о победе в тематическом конкурсе и путевки в детские центры "Артек" и "Зубренок". "Следственный комитет Российской Федерации, это не просто наш тематический партнер, это наш друг, с которым мы уже много лет не просто отбираем детей, а реализовываем образовательные программы, как и внутри международного детского центра, так и на многих образовательных площадках Российской Федерации. И я уверен, что абсолютно по всем квотам, региональным и тематическим, дети которые попадут в "Артек", найдут себя и реализуют свои возможности", - сказал журналистам директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.
https://ria.ru/20230419/lagerya-1866447734.html
https://ria.ru/20230531/otdykh-1875371696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганск, донецкая народная республика, россия, сергей петров, константин федоренко, артек, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Луганск, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Петров, Константин Федоренко, Артек, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в "Артек" детям из Луганска
Сотрудники СК вручили сертификаты и путевки в Артек ученикам кадетского класса из Луганска