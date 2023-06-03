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В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины
В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины - РИА Новости, 03.06.2023
В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины
Суд в Ярославле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в том, что в пылу ссоры она ударила ножом в грудь... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:56
2023-06-03T15:56
2023-06-03T15:56
происшествия
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Суд в Ярославле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в том, что в пылу ссоры она ударила ножом в грудь 41-летнего мужчину, отчего тот скончался, сообщает СУСК России по Ярославской области. Следствием установлено, что инцидент произошел в ночь на 2 июня в квартире одного из домов по улице Гончарова Фрунзенского района Ярославля. "Подростки праздновали день рождения. Жильцы дома пожаловались на шум в квартире собственнику – матери одного из подростков. В результате возникшего конфликта между 41-летним мужчиной и 15-летней девушкой, последняя нанесла колото-резаное ранение данному мужчине в область грудной клетки, которое оказалось смертельным", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что орудием убийства стал нож. Сообщается, что девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "По ходатайству следователя сегодня... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, россия
Происшествия, Ярославль, Россия
В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины
В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве 41-летнего мужчины