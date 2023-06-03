https://ria.ru/20230603/arest-1875960799.html

В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины

В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины - РИА Новости, 03.06.2023

В Ярославле арестовали 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве мужчины

Суд в Ярославле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в том, что в пылу ссоры она ударила ножом в грудь... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:56

2023-06-03T15:56

2023-06-03T15:56

происшествия

ярославль

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Суд в Ярославле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в том, что в пылу ссоры она ударила ножом в грудь 41-летнего мужчину, отчего тот скончался, сообщает СУСК России по Ярославской области. Следствием установлено, что инцидент произошел в ночь на 2 июня в квартире одного из домов по улице Гончарова Фрунзенского района Ярославля. "Подростки праздновали день рождения. Жильцы дома пожаловались на шум в квартире собственнику – матери одного из подростков. В результате возникшего конфликта между 41-летним мужчиной и 15-летней девушкой, последняя нанесла колото-резаное ранение данному мужчине в область грудной клетки, которое оказалось смертельным", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что орудием убийства стал нож. Сообщается, что девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "По ходатайству следователя сегодня... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.

https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

ярославль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, россия