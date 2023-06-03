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Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро - РИА Новости, 03.06.2023
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11:26 03.06.2023 (обновлено: 12:38 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/afevorki-1875927853.html
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро - РИА Новости, 03.06.2023
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро
Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:26
2023-06-03T12:38
эритрея
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена. "Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции "Площадь Революции" и "Арбатская", а еще проехали по Арбатско-Покровской линии", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что иностранные гости высоко оценили уровень развития и технологичность московского метро — короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов. Делегация также отметила и красоту станций.
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эритрея, москва, московский метрополитен
Эритрея, Москва, Московский метрополитен
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро

Президент Эритреи Исайяс Афеворки оценил уровень развития московского метро

© Фото : пресс-служба Московского метрополимтенаПрезидент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро
Президент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : пресс-служба Московского метрополимтена
Президент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
"Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции "Площадь Революции" и "Арбатская", а еще проехали по Арбатско-Покровской линии", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что иностранные гости высоко оценили уровень развития и технологичность московского метро — короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов. Делегация также отметила и красоту станций.
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ЭритреяМоскваМосковский метрополитен
 
 
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