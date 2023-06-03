https://ria.ru/20230603/afevorki-1875927853.html
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро - РИА Новости, 03.06.2023
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро
Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:26
2023-06-03T11:26
2023-06-03T12:38
эритрея
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875935944_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_8ec2a8d8c81fcf64d2a72acd92e1e14d.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена. "Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции "Площадь Революции" и "Арбатская", а еще проехали по Арбатско-Покровской линии", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что иностранные гости высоко оценили уровень развития и технологичность московского метро — короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов. Делегация также отметила и красоту станций.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
эритрея
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875935944_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_bc9c4bb9f8f0993bff93f3c75365148f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эритрея, москва, московский метрополитен
Эритрея, Москва, Московский метрополитен
Президент Эритреи Афеворки посетил московское метро
Президент Эритреи Исайяс Афеворки оценил уровень развития московского метро
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил московское метро, в ходе экскурсии иностранная делегация высоко оценила уровень развития и технологичность столичной подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
"Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции "Площадь Революции" и "Арбатская", а еще проехали по Арбатско-Покровской линии", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что иностранные гости высоко оценили уровень развития и технологичность московского метро — короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, современные поезда, турникеты и развитую систему пассажирских сервисов. Делегация также отметила и красоту станций.
Африканское фиаско. Почему США проиграли России и Китаю