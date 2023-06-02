https://ria.ru/20230602/zveri-1875727994.html
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ
В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:40
2023-06-02T12:40
2023-06-02T12:40
шоубиз
петербургский международный экономический форум (фонд)
рома зверь
санкт-петербург
россия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95622/56/956225658_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_f61be15a3f312dd134f02858a6cf24fd.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте"."Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры — группа "Звери", – говорится в сообщении. Анонс вызвал негативную реакцию со стороны общественности. "Подскажите место, где их яйцами закидывать?", "Что мы можем сделать? Надо предать это огласке!", "Это безобразие!", "Для чего их пригласили?" – отреагировали комментаторы.После начала спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) публично осудил ее на своей странице в соцсети. Тем не менее его коллектив продолжил давать концерты в России. Весной он анонсировал шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на конец августа и сентябрь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы в сфере бизнеса и народного хозяйства. В этом году он состоится с 14 по 17 июня.
https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95622/56/956225658_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_3e923ac64eadcfd7cda98ff6491e8fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), рома зверь, санкт-петербург, россия, знаменитости
Шоубиз, Петербургский международный экономический форум (фонд), Рома Зверь, Санкт-Петербург, Россия, Знаменитости
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" в качестве хедлайнеров ПМЭФ