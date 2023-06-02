https://ria.ru/20230602/zveri-1875727994.html

В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ

В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2023

В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ

В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:40

2023-06-02T12:40

2023-06-02T12:40

шоубиз

петербургский международный экономический форум (фонд)

рома зверь

санкт-петербург

россия

знаменитости

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте"."Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры — группа "Звери", – говорится в сообщении. Анонс вызвал негативную реакцию со стороны общественности. "Подскажите место, где их яйцами закидывать?", "Что мы можем сделать? Надо предать это огласке!", "Это безобразие!", "Для чего их пригласили?" – отреагировали комментаторы.После начала спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) публично осудил ее на своей странице в соцсети. Тем не менее его коллектив продолжил давать концерты в России. Весной он анонсировал шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на конец августа и сентябрь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы в сфере бизнеса и народного хозяйства. В этом году он состоится с 14 по 17 июня.

https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html

санкт-петербург

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

петербургский международный экономический форум (фонд), рома зверь, санкт-петербург, россия, знаменитости