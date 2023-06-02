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В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:40 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zveri-1875727994.html
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ
В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:40
2023-06-02T12:40
шоубиз
петербургский международный экономический форум (фонд)
рома зверь
санкт-петербург
россия
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте"."Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры — группа "Звери", – говорится в сообщении. Анонс вызвал негативную реакцию со стороны общественности. &quot;Подскажите место, где их яйцами закидывать?&quot;, &quot;Что мы можем сделать? Надо предать это огласке!&quot;, &quot;Это безобразие!&quot;, &quot;Для чего их пригласили?&quot; – отреагировали комментаторы.После начала спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) публично осудил ее на своей странице в соцсети. Тем не менее его коллектив продолжил давать концерты в России. Весной он анонсировал шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на конец августа и сентябрь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы в сфере бизнеса и народного хозяйства. В этом году он состоится с 14 по 17 июня.
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петербургский международный экономический форум (фонд), рома зверь, санкт-петербург, россия, знаменитости
Шоубиз, Петербургский международный экономический форум (фонд), Рома Зверь, Санкт-Петербург, Россия, Знаменитости
В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" на ПМЭФ

В Сети возмутились анонсом выступления осудивших СВО "Зверей" в качестве хедлайнеров ПМЭФ

© Фото : Официальный сайт группы "Звери"Группа "Звери"
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Официальный сайт группы "Звери"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Сети возмутились анонсом выступления осудившей спецоперацию группы "Звери" в качестве хедлайнеров ПМЭФ. Их концерт запланирован на июнь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщается на странице мероприятия "ВКонтакте".
«
"Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры — группа "Звери", – говорится в сообщении.
Анонс вызвал негативную реакцию со стороны общественности.
«

"Подскажите место, где их яйцами закидывать?", "Что мы можем сделать? Надо предать это огласке!", "Это безобразие!", "Для чего их пригласили?" – отреагировали комментаторы.

После начала спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) публично осудил ее на своей странице в соцсети. Тем не менее его коллектив продолжил давать концерты в России. Весной он анонсировал шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на конец августа и сентябрь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы в сфере бизнеса и народного хозяйства. В этом году он состоится с 14 по 17 июня.
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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ШоубизПетербургский международный экономический форум (фонд)Рома ЗверьСанкт-ПетербургРоссияЗнаменитости
 
 
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