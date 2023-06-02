https://ria.ru/20230602/zhizn-1875805124.html

Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области

Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области - РИА Новости, 02.06.2023

Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вернулся из Приморского района Запорожской области, где обсудил шаги по восстановлению водоснабжения,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:35

2023-06-02T15:35

2023-06-02T15:35

надежные люди

мурманская область

запорожская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вернулся из Приморского района Запорожской области, где обсудил шаги по восстановлению водоснабжения, подготовке отопительного сезона и другие задачи. Ранее Мурманская область и Приморский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве. "Выполняем задачи, которые вошли в план первоначальных действий по поддержке населения Приморского района. В течение двух недель будет восстановлено водоснабжение. Идет работа по подготовке к отопительному сезону, подключаются котельные. Занимаемся поддержкой по линии медицины", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мурманские власти передали центральной больнице автомобиль скорой помощи, в Приморский район в командировку приехали несколько врачей из Мурманской области, чтобы помочь выстроить систему и провести ряд сложных операций. Также северяне передали несколько единиц уборочной техники от мурманских предприятий, доставили автобус для перевозки людей. "На совещании с администрацией района обсудили следующие шаги, которые потребуются, чтобы возвращать жизнь людей в мирное русло", - отметил мурманский губернатор.

https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, запорожская область, андрей чибис