https://ria.ru/20230602/zhizn-1875805124.html
Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области
Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области - РИА Новости, 02.06.2023
Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вернулся из Приморского района Запорожской области, где обсудил шаги по восстановлению водоснабжения,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:35
2023-06-02T15:35
2023-06-02T15:35
надежные люди
мурманская область
запорожская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вернулся из Приморского района Запорожской области, где обсудил шаги по восстановлению водоснабжения, подготовке отопительного сезона и другие задачи. Ранее Мурманская область и Приморский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве. "Выполняем задачи, которые вошли в план первоначальных действий по поддержке населения Приморского района. В течение двух недель будет восстановлено водоснабжение. Идет работа по подготовке к отопительному сезону, подключаются котельные. Занимаемся поддержкой по линии медицины", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мурманские власти передали центральной больнице автомобиль скорой помощи, в Приморский район в командировку приехали несколько врачей из Мурманской области, чтобы помочь выстроить систему и провести ряд сложных операций. Также северяне передали несколько единиц уборочной техники от мурманских предприятий, доставили автобус для перевозки людей. "На совещании с администрацией района обсудили следующие шаги, которые потребуются, чтобы возвращать жизнь людей в мирное русло", - отметил мурманский губернатор.
https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, запорожская область, андрей чибис
Надежные люди, Мурманская область, Запорожская область, Андрей Чибис
Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области
Чибис: Мурманская область помогает налаживать мирную жизнь в Запорожской области
МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил
, что вернулся из Приморского района Запорожской области, где обсудил шаги по восстановлению водоснабжения, подготовке отопительного сезона и другие задачи.
Ранее Мурманская область и Приморский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве.
"Выполняем задачи, которые вошли в план первоначальных действий по поддержке населения Приморского района. В течение двух недель будет восстановлено водоснабжение. Идет работа по подготовке к отопительному сезону, подключаются котельные. Занимаемся поддержкой по линии медицины", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мурманские власти передали центральной больнице автомобиль скорой помощи, в Приморский район в командировку приехали несколько врачей из Мурманской области, чтобы помочь выстроить систему и провести ряд сложных операций. Также северяне передали несколько единиц уборочной техники от мурманских предприятий, доставили автобус для перевозки людей.
"На совещании с администрацией района обсудили следующие шаги, которые потребуются, чтобы возвращать жизнь людей в мирное русло", - отметил мурманский губернатор.
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