https://ria.ru/20230602/zapad-1875767370.html
Моравецкий считает, что от конфликта на Украине зависит будущее Запада
Моравецкий считает, что от конфликта на Украине зависит будущее Запада - РИА Новости, 02.06.2023
Моравецкий считает, что от конфликта на Украине зависит будущее Запада
Ставкой в вооруженном конфликте на Украине является будущее всего Запада, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:32
2023-06-02T13:32
2023-06-02T13:44
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польша
владимир путин
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Ставкой в вооруженном конфликте на Украине является будущее всего Запада, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. "Мир снова разделился на два блока. Хотя Запад и Восток уже не разделяют ни берлинская стена, ни железный занавес, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо", - сказал Моравецкий, обращаясь к участникам конгресса "Польша – большой проект". "Я уверен, что ставкой в этой войне является не только выживание Украины, но также - а может даже прежде всего - будущее всего Запада, всего свободного мира. Ясно одно: результат будет означать конец определенной эпохи. Будет ли это конец путинской России или закат западной цивилизации - это также зависит от нас", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html
https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, польша, владимир путин, матеуш моравецкий, нато
В мире, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Матеуш Моравецкий, НАТО
Моравецкий считает, что от конфликта на Украине зависит будущее Запада
Премьер Польши Моравецкий назвал выживание Запада ставкой в конфликте на Украине