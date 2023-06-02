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В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра - РИА Новости, 02.06.2023
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в интервью РИА Новости не исключила, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:27
2023-06-02T03:27
2023-06-02T03:27
политика
ольга кириллова
сергей собянин
мосгоризбирком
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в интервью РИА Новости не исключила, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. "Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации ее хода и результатов", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, отразится ли проведение спецоперации на избирательном процессе. Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре. Действующий мэр города Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться, при этом в московском отделении "Единой России" сообщали РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
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политика, ольга кириллова, сергей собянин, мосгоризбирком
Политика, Ольга Кириллова, Сергей Собянин, Мосгоризбирком
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра
Глава Мосгоризбиркома: будут предприняты попытки дискредитации хода выборов в Москве