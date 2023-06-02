Рейтинг@Mail.ru
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vybory-1875679428.html
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра - РИА Новости, 02.06.2023
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в интервью РИА Новости не исключила, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:27
2023-06-02T03:27
политика
ольга кириллова
сергей собянин
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875587239_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_c54dcfe24104da74e0c8412b0340d139.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в интервью РИА Новости не исключила, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы. "Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации ее хода и результатов", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, отразится ли проведение спецоперации на избирательном процессе. Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре. Действующий мэр города Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться, при этом в московском отделении "Единой России" сообщали РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875587239_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b7f5a6e0df5c057c5feeafea7563843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ольга кириллова, сергей собянин, мосгоризбирком
Политика, Ольга Кириллова, Сергей Собянин, Мосгоризбирком
В Мосгоризбиркоме готовятся к дискредитации выборов мэра

Глава Мосгоризбиркома: будут предприняты попытки дискредитации хода выборов в Москве

© Фото : предоставлено МосгоризбиркомомГлава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова
Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : предоставлено Мосгоризбиркомом
Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в интервью РИА Новости не исключила, что могут предприниматься попытки дискредитации хода и результатов избирательной кампании по выборам мэра Москвы.
"Конечно, будут предприниматься попытки дискредитации ее хода и результатов", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, отразится ли проведение спецоперации на избирательном процессе.
Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре. Действующий мэр города Сергей Собянин пока не заявлял о намерении переизбираться, при этом в московском отделении "Единой России" сообщали РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
31 мая, 14:03
 
ПолитикаОльга КирилловаСергей СобянинМосгоризбирком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала