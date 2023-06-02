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Второклассник отправляет сладости бойцам СВО - РИА Новости, 02.06.2023
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17:36 02.06.2023 (обновлено: 17:53 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/vtoroklassnik-1875846108.html
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО - РИА Новости, 02.06.2023
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую. РИА Новости, 02.06.2023
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Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
кореновск
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60
353
60
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
9-летний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
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60
353
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видео, кореновск, видео
Видео, Кореновск
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
2023-06-02T17:36
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Второклассник отправляет сладости бойцам СВО

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Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
 
ВидеоКореновск
 
 
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