https://ria.ru/20230602/vtoroklassnik-1875846108.html
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО - РИА Новости, 02.06.2023
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:36
2023-06-02T17:36
2023-06-02T17:53
видео
кореновск
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Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
кореновск
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
9-летний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
2023-06-02T17:36
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PT1M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кореновск, видео
Видео, Кореновск
Второклассник отправляет сладости бойцам СВО
Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.
2023-06-02T17:36
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PT1M30S
Девятилетний Даниэль Братишко из Кореновска несколько месяцев откладывает карманные деньги, чтобы отправить гостинцы бойцам на передовую.