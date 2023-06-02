https://ria.ru/20230602/vsu-1875722597.html
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра
Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:35
2023-06-02T11:35
2023-06-02T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
миссури
сша
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ. Университет Вашингтона в Сент-Луисе - частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури. Считается одним из ведущих американских научно-исследовательских институтов в области биомедицины. "Документ, который мы нашли в Рубежанской санитарной станции. Это письмо сопровождения 57-ой бригады (украинской армии – ред.), которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного (на данный момент территория, подконтрольная ЛНР – ред.), о том, что нужно сопроводить две машины, которые прибыли с грузом из (университета - ред.) Вашингтона, из штата Миссури", - сообщила военнослужащая РФ, демонстрируя найденное письмо. Письмо датировано 10 мая 2019 года и подписано как указано "главным санитарным врачом города Рубежное и Кременского района" Кондиным П.В. Согласно данным письма, адресовано оно было полковнику 57-ой отдельной механизированной бригады армии Киева Мишанчуку А.В с пометкой "для служебного использования". В письме было сказано, что груз должен быть доставлен в район находившейся в тот момент на линии соприкосновения подконтрольной Киеву Станицы Луганской.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874266378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, миссури, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Миссури, США
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра
Российские военные: ВСУ получали грузы от исследовательского центра из штата Миссури
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ.
Университет Вашингтона
в Сент-Луисе
- частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури. Считается одним из ведущих американских научно-исследовательских институтов в области биомедицины.
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"Документ, который мы нашли в Рубежанской санитарной станции. Это письмо сопровождения 57-ой бригады (украинской армии – ред.), которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного (на данный момент территория, подконтрольная ЛНР – ред.), о том, что нужно сопроводить две машины, которые прибыли с грузом из (университета - ред.) Вашингтона, из штата Миссури", - сообщила военнослужащая РФ, демонстрируя найденное письмо.
Письмо датировано 10 мая 2019 года и подписано как указано "главным санитарным врачом города Рубежное и Кременского района" Кондиным П.В.
Согласно данным письма, адресовано оно было полковнику 57-ой отдельной механизированной бригады армии Киева
Мишанчуку А.В с пометкой "для служебного использования". В письме было сказано, что груз должен быть доставлен в район находившейся в тот момент на линии соприкосновения подконтрольной Киеву Станицы Луганской
.
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