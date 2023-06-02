Рейтинг@Mail.ru
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 02.06.2023 (обновлено: 12:00 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/vsu-1875722597.html
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра
Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:35
2023-06-02T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
миссури
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875728889_0:344:960:884_1920x0_80_0_0_554fe4f0b14df494f1dfcb3a8ef3f6bd.jpg
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ. Университет Вашингтона в Сент-Луисе - частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури. Считается одним из ведущих американских научно-исследовательских институтов в области биомедицины. "Документ, который мы нашли в Рубежанской санитарной станции. Это письмо сопровождения 57-ой бригады (украинской армии – ред.), которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного (на данный момент территория, подконтрольная ЛНР – ред.), о том, что нужно сопроводить две машины, которые прибыли с грузом из (университета - ред.) Вашингтона, из штата Миссури", - сообщила военнослужащая РФ, демонстрируя найденное письмо. Письмо датировано 10 мая 2019 года и подписано как указано "главным санитарным врачом города Рубежное и Кременского района" Кондиным П.В. Согласно данным письма, адресовано оно было полковнику 57-ой отдельной механизированной бригады армии Киева Мишанчуку А.В с пометкой "для служебного использования". В письме было сказано, что груз должен быть доставлен в район находившейся в тот момент на линии соприкосновения подконтрольной Киеву Станицы Луганской.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874266378.html
рубежное
миссури
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875728889_0:254:960:974_1920x0_80_0_0_f9fbb31c8063d0b5263b27e02088767b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рубежное, миссури, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Миссури, США
ВСУ получали грузы от американского исследовательского центра

Российские военные: ВСУ получали грузы от исследовательского центра из штата Миссури

© РИА НовостиВ городе Рубежное нашли документ о взаимодействии ВСУ с исследовательским университетом из штата Миссури
В городе Рубежное нашли документ о взаимодействии ВСУ с исследовательским университетом из штата Миссури - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
В городе Рубежное нашли документ о взаимодействии ВСУ с исследовательским университетом из штата Миссури
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом из штата Миссури (США) нашли в освобожденном в ходе специальной операции городе Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ.
Университет Вашингтона в Сент-Луисе - частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури. Считается одним из ведущих американских научно-исследовательских институтов в области биомедицины.
Инстинкт самосохранения отсутствует – снайпер российской группировки Юг о странностях поведения ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Боец группировки "Юг" рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ
31 мая, 06:02
"Документ, который мы нашли в Рубежанской санитарной станции. Это письмо сопровождения 57-ой бригады (украинской армии – ред.), которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного (на данный момент территория, подконтрольная ЛНР – ред.), о том, что нужно сопроводить две машины, которые прибыли с грузом из (университета - ред.) Вашингтона, из штата Миссури", - сообщила военнослужащая РФ, демонстрируя найденное письмо.
Письмо датировано 10 мая 2019 года и подписано как указано "главным санитарным врачом города Рубежное и Кременского района" Кондиным П.В.
Согласно данным письма, адресовано оно было полковнику 57-ой отдельной механизированной бригады армии Киева Мишанчуку А.В с пометкой "для служебного использования". В письме было сказано, что груз должен быть доставлен в район находившейся в тот момент на линии соприкосновения подконтрольной Киеву Станицы Луганской.
Минобороны РФ о разработке США биологического оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минобороны заявило, что США разрабатывают на Украине биологическое оружие
26 мая, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеМиссуриСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала