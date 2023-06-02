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В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 02.06.2023
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций проходит в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Алексея... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:00
2023-06-02T14:00
2023-06-02T14:00
алексей оверчук
армения
москва
россия
мгер григорян
шахин мустафаев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций проходит в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Алексея Оверчука Андрей Матвеев. "В Москве, в соответствии с поручением глав государств, начала работу трёхсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука", - сказал он журналистам. Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с главами двух республик в Кремле.
https://ria.ru/20230528/aliev-1874654077.html
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алексей оверчук, армения, москва, россия, мгер григорян, шахин мустафаев
Алексей Оверчук, Армения, Москва, Россия, Мгер Григорян, Шахин Мустафаев
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
В Москве началась трехсторонняя встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана