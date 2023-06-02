https://ria.ru/20230602/voda-1875865140.html
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.06.2023
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:31
2023-06-02T19:31
2023-06-02T19:32
происшествия
евпатория
жкх
вода
республика крым
россия
заозерный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150850/67/1508506789_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_233640596f33ae4b019fdd01d81f04e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма". "На магистральном водоводе ДУ-1000мм произошла авария. На месте работает аварийная бригада. Рекомендуем иметь небольшой запас технической и питьевой воды", - указывается в телеграм-канале предприятия. Глава администрации города Елена Демидова в своем телеграм-канале отметила, что "у нас снова порыв на водоводе и давление в городской системе водоснабжения падает". Он рекомендовала запастись технической и питьевой водой. Евпатория и расположенный рядом поселок Заозерный с многочисленными здравницами и детскими санаториями запитаны водой из артезианских источников, расположенных в Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма. К городу в советские времена проложены два водовода диаметром 800 и 1020 миллиметров, с тех пор на них не раз происходили аварии. Последний крупный инцидент произошел 28 февраля, тогда в Евпатории без воды остались более 120 тысяч жителей, были отменены занятия в школах и детсадах, воду населению подвозили цистернами.
https://ria.ru/20230523/rabochie-1873749002.html
евпатория
республика крым
россия
заозерный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150850/67/1508506789_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_33a5bd4a73904fa094131d2f3ab20d82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евпатория, жкх, вода, республика крым, россия, заозерный
Происшествия, Евпатория, ЖКХ, Вода, Республика Крым, Россия, Заозерный
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Крымская Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе