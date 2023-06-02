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Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.06.2023
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19:31 02.06.2023 (обновлено: 19:32 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/voda-1875865140.html
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.06.2023
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:31
2023-06-02T19:32
происшествия
евпатория
жкх
вода
республика крым
россия
заозерный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма". "На магистральном водоводе ДУ-1000мм произошла авария. На месте работает аварийная бригада. Рекомендуем иметь небольшой запас технической и питьевой воды", - указывается в телеграм-канале предприятия. Глава администрации города Елена Демидова в своем телеграм-канале отметила, что "у нас снова порыв на водоводе и давление в городской системе водоснабжения падает". Он рекомендовала запастись технической и питьевой водой. Евпатория и расположенный рядом поселок Заозерный с многочисленными здравницами и детскими санаториями запитаны водой из артезианских источников, расположенных в Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма. К городу в советские времена проложены два водовода диаметром 800 и 1020 миллиметров, с тех пор на них не раз происходили аварии. Последний крупный инцидент произошел 28 февраля, тогда в Евпатории без воды остались более 120 тысяч жителей, были отменены занятия в школах и детсадах, воду населению подвозили цистернами.
https://ria.ru/20230523/rabochie-1873749002.html
евпатория
республика крым
россия
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происшествия, евпатория, жкх, вода, республика крым, россия, заозерный
Происшествия, Евпатория, ЖКХ, Вода, Республика Крым, Россия, Заозерный
Евпатория осталась без воды из-за аварии

Крымская Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкНабережная в Евпатории
Набережная в Евпатории - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Набережная в Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма".
«
"На магистральном водоводе ДУ-1000мм произошла авария. На месте работает аварийная бригада. Рекомендуем иметь небольшой запас технической и питьевой воды", - указывается в телеграм-канале предприятия.
Глава администрации города Елена Демидова в своем телеграм-канале отметила, что "у нас снова порыв на водоводе и давление в городской системе водоснабжения падает". Он рекомендовала запастись технической и питьевой водой.
Евпатория и расположенный рядом поселок Заозерный с многочисленными здравницами и детскими санаториями запитаны водой из артезианских источников, расположенных в Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма. К городу в советские времена проложены два водовода диаметром 800 и 1020 миллиметров, с тех пор на них не раз происходили аварии. Последний крупный инцидент произошел 28 февраля, тогда в Евпатории без воды остались более 120 тысяч жителей, были отменены занятия в школах и детсадах, воду населению подвозили цистернами.
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ПроисшествияЕвпаторияЖКХВодаРеспублика КрымРоссияЗаозерный
 
 
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