https://ria.ru/20230602/voda-1875865140.html

Евпатория осталась без воды из-за аварии

Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.06.2023

Евпатория осталась без воды из-за аварии

Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:31

2023-06-02T19:31

2023-06-02T19:32

происшествия

евпатория

жкх

вода

республика крым

россия

заозерный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150850/67/1508506789_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_233640596f33ae4b019fdd01d81f04e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Водоснабжение крымской Евпатории нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации "Вода Крыма". "На магистральном водоводе ДУ-1000мм произошла авария. На месте работает аварийная бригада. Рекомендуем иметь небольшой запас технической и питьевой воды", - указывается в телеграм-канале предприятия. Глава администрации города Елена Демидова в своем телеграм-канале отметила, что "у нас снова порыв на водоводе и давление в городской системе водоснабжения падает". Он рекомендовала запастись технической и питьевой водой. Евпатория и расположенный рядом поселок Заозерный с многочисленными здравницами и детскими санаториями запитаны водой из артезианских источников, расположенных в Бахчисарайском и Симферопольском районах Крыма. К городу в советские времена проложены два водовода диаметром 800 и 1020 миллиметров, с тех пор на них не раз происходили аварии. Последний крупный инцидент произошел 28 февраля, тогда в Евпатории без воды остались более 120 тысяч жителей, были отменены занятия в школах и детсадах, воду населению подвозили цистернами.

https://ria.ru/20230523/rabochie-1873749002.html

евпатория

республика крым

россия

заозерный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, евпатория, жкх, вода, республика крым, россия, заозерный