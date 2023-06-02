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В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 02.06.2023
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14:48 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/vkontakte-1875791756.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 02.06.2023
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:48
2023-06-02T14:48
общество
технологии
москва
санкт-петербург
вконтакте
интернет
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar. По состоянию на 14.35 мск была зафиксирована 1091 жалоба. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. "Отдельные пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочную задержку в несколько секунд с загрузкой фото в веб-версии. Мобильные приложения работают в штатном режиме", - отметили в свою очередь в пресс-службе компании.
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Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, ВКонтакте, Интернет, Россия, Происшествия
В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Downradar: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе социальной сети

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar.
По состоянию на 14.35 мск была зафиксирована 1091 жалоба. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.
"Отдельные пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочную задержку в несколько секунд с загрузкой фото в веб-версии. Мобильные приложения работают в штатном режиме", - отметили в свою очередь в пресс-службе компании.
Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Телеком-оператор назвал причину сбоя в работе интернета в Крыму
28 мая, 14:32
 
ОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургВКонтактеИнтернетРоссияПроисшествия
 
 
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