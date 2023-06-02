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Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023
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10:29 02.06.2023 (обновлено: 12:38 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:29
2023-06-02T12:38
москва
россия
илья варламов
максим галкин
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА Новости в судебной инстанции."Суд отказал в удовлетворении исковых требований &lt;...&gt; к Министерству юстиции", — сказала собеседница агентства.Минюст 23 марта включил Варламова* в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки от иностранных источников.Слепаков* фигурирует в перечне с 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Галкина* включили в этот список еще в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам артист сейчас живет в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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москва, россия, илья варламов, максим галкин, общество
Москва, Россия, Илья Варламов, Максим Галкин, Общество
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов

Суд отказался снять с блогера Ильи Варламова статус иноагента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов*
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований <...> к Министерству юстиции", — сказала собеседница агентства.
Минюст 23 марта включил Варламова* в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки от иностранных источников.
Слепаков* фигурирует в перечне с 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.
Галкина* включили в этот список еще в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам артист сейчас живет в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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