https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:29
2023-06-02T10:29
2023-06-02T12:38
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россия
илья варламов
максим галкин
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА Новости в судебной инстанции."Суд отказал в удовлетворении исковых требований <...> к Министерству юстиции", — сказала собеседница агентства.Минюст 23 марта включил Варламова* в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки от иностранных источников.Слепаков* фигурирует в перечне с 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Галкина* включили в этот список еще в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам артист сейчас живет в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, илья варламов, максим галкин, общество
Москва, Россия, Илья Варламов, Максим Галкин, Общество
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
Суд отказался снять с блогера Ильи Варламова статус иноагента
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований <...> к Министерству юстиции", — сказала собеседница агентства.
Минюст 23 марта включил Варламова* в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки от иностранных источников.
Слепаков* фигурирует в перечне с 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России
.
Галкина* включили в этот список еще в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования — Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам артист сейчас живет в Израиле
вместе с женой Аллой Пугачевой
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов