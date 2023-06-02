https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html

Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов

Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023

Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:29

2023-06-02T10:29

2023-06-02T12:38

москва

россия

илья варламов

максим галкин

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагентов с блогера Ильи Варламова*, шоумена Максима Галкина* и артиста Семена Слепакова*, сообщили РИА Новости в судебной инстанции."Суд отказал в удовлетворении исковых требований <...> к Министерству юстиции", — сказала собеседница агентства.Минюст 23 марта включил Варламова* в реестр иностранных агентов за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также за получение поддержки от иностранных источников.Слепаков* фигурирует в перечне с 14 апреля. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Галкина* включили в этот список еще в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам артист сейчас живет в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, илья варламов, максим галкин, общество