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Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье

Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023

Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье

Подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья компания АО "Мострансавто" направила на утилизацию более 500 устаревших... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:42

2023-06-02T12:42

2023-06-02T12:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья компания АО "Мострансавто" направила на утилизацию более 500 устаревших автобусов, говорится в сообщении регионального Минтранса.Под утилизацию попали такие марки автобусов как ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ общим весом почти 3,5 тысячи тонн. По условиям контракта, заключенного с профильной организацией, последняя вывозит с территории филиалов автобусы, ресурс которых исчерпан."В ближайшее время компания планирует передать на переработку еще свыше 200 транспортных средств. Программа по утилизации помогает высвободить площади для размещения новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/intellekt-1844432963.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мострансавто