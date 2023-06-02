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Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:42 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/utilizatsiya-1875740859.html
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье
Подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья компания АО "Мострансавто" направила на утилизацию более 500 устаревших... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:42
2023-06-02T12:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья компания АО "Мострансавто" направила на утилизацию более 500 устаревших автобусов, говорится в сообщении регионального Минтранса.Под утилизацию попали такие марки автобусов как ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ общим весом почти 3,5 тысячи тонн. По условиям контракта, заключенного с профильной организацией, последняя вывозит с территории филиалов автобусы, ресурс которых исчерпан."В ближайшее время компания планирует передать на переработку еще свыше 200 транспортных средств. Программа по утилизации помогает высвободить площади для размещения новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья компания АО "Мострансавто" направила на утилизацию более 500 устаревших автобусов, говорится в сообщении регионального Минтранса.
Под утилизацию попали такие марки автобусов как ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ общим весом почти 3,5 тысячи тонн. По условиям контракта, заключенного с профильной организацией, последняя вывозит с территории филиалов автобусы, ресурс которых исчерпан.
"В ближайшее время компания планирует передать на переработку еще свыше 200 транспортных средств. Программа по утилизации помогает высвободить площади для размещения новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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