https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html

Российские власти изучают механизм компенсаций за утечки личных данных

Российские власти изучают механизм компенсаций за утечки личных данных - РИА Новости, 02.06.2023

Российские власти изучают механизм компенсаций за утечки личных данных

Власти РФ рассматривают механизм, чтобы жертвы утечек персональных данных могли заявить об этом через "Госуслуги" и потребовать компенсацию, заявил заместитель... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:11

2023-06-02T18:11

2023-06-02T18:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госуслуги

технологии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Власти РФ рассматривают механизм, чтобы жертвы утечек персональных данных могли заявить об этом через "Госуслуги" и потребовать компенсацию, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер."Один из механизмов, который сейчас предлагается, и Минцифры подтверждает возможность его реализации, это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных. Достаточно должно быть только авторизации на портале госуслуг. Не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд", - сказал Вагнер журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2023.Он отметил, что важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, "сколько добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию. Нам нужно понять, как права человека будут восстановлены".

https://ria.ru/20221221/dannye-1840198485.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госуслуги, технологии, экономика