Рейтинг@Mail.ru
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.06.2023 (обновлено: 20:46 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875871265.html
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 02.06.2023
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:25
2023-06-02T20:46
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
владимир путин
харьков
одесса
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Главный вопрос заключается в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности&quot;, — спрогнозировал офицер.По его мнению, вероятность того, что украинское контрнаступление приведет к положительному результату для Киева, приближается к нулю.Макгрегор ранее назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин "похоронил" ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для командования в Киеве.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html
харьков
одесса
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05fb7afa88afa0fa17e58a5404da51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, харьков, одесса, в мире, днепр (город)
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин, Харьков, Одесса, Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город)
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские силы продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Главный вопрос заключается в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности", — спрогнозировал офицер.

По его мнению, вероятность того, что украинское контрнаступление приведет к положительному результату для Киева, приближается к нулю.
Макгрегор ранее назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин "похоронил" ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для командования в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ПутинХарьковОдессаВ миреДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала