https://ria.ru/20230602/ukraina-1875871265.html

"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 02.06.2023

"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:25

2023-06-02T20:25

2023-06-02T20:46

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

владимир путин

харьков

одесса

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Главный вопрос заключается в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности", — спрогнозировал офицер.По его мнению, вероятность того, что украинское контрнаступление приведет к положительному результату для Киева, приближается к нулю.Макгрегор ранее назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин "похоронил" ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для командования в Киеве.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html

харьков

одесса

днепр (город)

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вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, харьков, одесса, в мире, днепр (город)