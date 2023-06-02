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"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 02.06.2023
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:25
2023-06-02T20:25
2023-06-02T20:46
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
владимир путин
харьков
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специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Главный вопрос заключается в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности", — спрогнозировал офицер.По его мнению, вероятность того, что украинское контрнаступление приведет к положительному результату для Киева, приближается к нулю.Макгрегор ранее назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин "похоронил" ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для командования в Киеве.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html
харьков
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вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, харьков, одесса, в мире, днепр (город)
Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин, Харьков, Одесса, Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город)
"Подойдут к главной реке". В США раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские силы продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ