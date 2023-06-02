https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html

В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ

В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023

В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления ВСУ приведет к резкому ослаблению поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Запада, пишет обозреватель The Hill Брэд... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:38

2023-06-02T18:38

2023-06-02T18:51

политика

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73882f29e4bc71bb9675df54f6ef7850.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ приведет к резкому ослаблению поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Запада, пишет обозреватель The Hill Брэд Дресс."Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил", — отметил автор.Слабые результаты наступления могут подорвать международную поддержку Зеленского в будущем, приободрить критиков продолжающихся военных действий и в конечном счете пойти на пользу России, считает Дресс.В статье говорится, что многие западные военные эксперты скептически относятся к возможности прорыва оборонительных линий, которые Москва соорудила для защиты новых регионов. Чем дольше Россия удерживает присоединенные территории, тем выше их оборонительный потенциал и меньше шансы ВСУ добиться значимого успеха, полагает научный сотрудник Королевского института объединенных служб Эдвард Арнольд.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев