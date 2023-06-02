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В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 02.06.2023 (обновлено: 18:51 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html
В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ
В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ приведет к резкому ослаблению поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Запада, пишет обозреватель The Hill Брэд... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:38
2023-06-02T18:51
политика
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ приведет к резкому ослаблению поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Запада, пишет обозреватель The Hill Брэд Дресс."Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил", — отметил автор.Слабые результаты наступления могут подорвать международную поддержку Зеленского в будущем, приободрить критиков продолжающихся военных действий и в конечном счете пойти на пользу России, считает Дресс.В статье говорится, что многие западные военные эксперты скептически относятся к возможности прорыва оборонительных линий, которые Москва соорудила для защиты новых регионов. Чем дольше Россия удерживает присоединенные территории, тем выше их оборонительный потенциал и меньше шансы ВСУ добиться значимого успеха, полагает научный сотрудник Королевского института объединенных служб Эдвард Арнольд.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев
В США рассказали, что будет с Зеленским после провала контрнаступления ВСУ

The Hill: провал контрнаступления ВСУ лишит Зеленского поддержки Запада

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ приведет к резкому ослаблению поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны Запада, пишет обозреватель The Hill Брэд Дресс.
«
"Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил", — отметил автор.
Слабые результаты наступления могут подорвать международную поддержку Зеленского в будущем, приободрить критиков продолжающихся военных действий и в конечном счете пойти на пользу России, считает Дресс.
В статье говорится, что многие западные военные эксперты скептически относятся к возможности прорыва оборонительных линий, которые Москва соорудила для защиты новых регионов. Чем дольше Россия удерживает присоединенные территории, тем выше их оборонительный потенциал и меньше шансы ВСУ добиться значимого успеха, полагает научный сотрудник Королевского института объединенных служб Эдвард Арнольд.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ
Вчера, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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