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Глава СНБО Украины оскорбил депутата Рады за русскую речь в эфире - РИА Новости, 02.06.2023
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17:16 02.06.2023 (обновлено: 19:35 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875841009.html
Глава СНБО Украины оскорбил депутата Рады за русскую речь в эфире
Глава СНБО Украины оскорбил депутата Рады за русскую речь в эфире - РИА Новости, 02.06.2023
Глава СНБО Украины оскорбил депутата Рады за русскую речь в эфире
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал депутата Верховной рады Максима Бужанского, говорившего в телеэфире... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:16
2023-06-02T19:35
политика
украина
алексей данилов
максим бужанский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал депутата Верховной рады Максима Бужанского, говорившего в телеэфире на русском языке, "недобитком".&quot;Недобиткам из так называемого русского мира, считающим, что на украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место на Украине&quot;, — написал он в Twitter.Ранее депутат Рады Максим Бужанский в эфире телеканала "Киев 24" не захотел говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что его страна гарантирует "свободное развитие других языков".В последние годы киевские власти массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
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политика, украина, алексей данилов, максим бужанский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Политика, Украина, Алексей Данилов, Максим Бужанский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
Глава СНБО Украины оскорбил депутата Рады за русскую речь в эфире

Глава СНБО Украины Данилов назвал депутата Рады Бужанского недобитком за русскую речь

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал депутата Верховной рады Максима Бужанского, говорившего в телеэфире на русском языке, "недобитком".
«

"Недобиткам из так называемого русского мира, считающим, что на украинских эфирах они имеют право разговаривать на русском, не место на Украине", — написал он в Twitter.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский в эфире телеканала "Киев 24" не захотел говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что его страна гарантирует "свободное развитие других языков".
В последние годы киевские власти массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
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ПолитикаУкраинаАлексей ДаниловМаксим БужанскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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