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Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
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15:49 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ
Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:49
2023-06-02T15:49
политика
украина
сша
владимир зеленский
марк милли
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания России", заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. Его цитирует Daily Mail."Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени", — сказал генерал.По его словам, подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ. Новое оружие нужно Киеву в долгосрочной перспективе, когда Россия пойдет в новое наступление, заявил офицер.Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для ВСУ. Речь идет о поставках F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные самолеты Eurofighter поставлять Киеву они не собираются.
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политика, украина, сша, владимир зеленский, марк милли, вооруженные силы украины, f-16
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Марк Милли, Вооруженные силы Украины, F-16
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ

DM: генерал Милли заявил, что танки Abrams и F-16 не примут участия в контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания России", заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. Его цитирует Daily Mail.
«
"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени", — сказал генерал.
По его словам, подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ. Новое оружие нужно Киеву в долгосрочной перспективе, когда Россия пойдет в новое наступление, заявил офицер.
Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для ВСУ. Речь идет о поставках F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные самолеты Eurofighter поставлять Киеву они не собираются.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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28 мая, 12:05
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМарк МиллиВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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