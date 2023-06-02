https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html

Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ

Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023

Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ

Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:49

2023-06-02T15:49

2023-06-02T15:49

политика

украина

сша

владимир зеленский

марк милли

вооруженные силы украины

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания России", заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. Его цитирует Daily Mail."Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени", — сказал генерал.По его словам, подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ. Новое оружие нужно Киеву в долгосрочной перспективе, когда Россия пойдет в новое наступление, заявил офицер.Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для ВСУ. Речь идет о поставках F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные самолеты Eurofighter поставлять Киеву они не собираются.

https://ria.ru/20230528/samolet-1874638068.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, владимир зеленский, марк милли, вооруженные силы украины, f-16