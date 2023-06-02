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МИД Украины раскритиковал слова Орбана о необходимости прекращения огня - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 02.06.2023 (обновлено: 14:16 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875781114.html
МИД Украины раскритиковал слова Орбана о необходимости прекращения огня
МИД Украины раскритиковал слова Орбана о необходимости прекращения огня - РИА Новости, 02.06.2023
МИД Украины раскритиковал слова Орбана о необходимости прекращения огня
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии о необходимости прекращения огня до начала... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:12
2023-06-02T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
олег николенко
мид украины
россия
виктор орбан
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии о необходимости прекращения огня до начала украинского контрнаступления. Ранее Орбан заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери, поэтому его надо предотвратить еще до начала. "Украинская сторона четко очертила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны лишь после полного вывода российских войск с территории Украины", - написал Николенко на своей странице в Facebook*. По его словам, прекращение огня без этого условия приведет к замораживанию текущего положения. Также он призвал правительство Венгрии присоединиться к мероприятиям "по международной изоляции России", а также не подрывать единство Евросоюза. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875771664.html
https://ria.ru/20230602/zapad-1875767370.html
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в мире, венгрия, украина, олег николенко, мид украины, россия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Олег Николенко, МИД Украины, Россия, Виктор Орбан
МИД Украины раскритиковал слова Орбана о необходимости прекращения огня

МИД Украины раскритиковал слова премьера Венгрии Орбана о необходимости прекращения огня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова премьер-министра Венгрии о необходимости прекращения огня до начала украинского контрнаступления.
Ранее Орбан заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери, поэтому его надо предотвратить еще до начала.
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"Украинская сторона четко очертила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны лишь после полного вывода российских войск с территории Украины", - написал Николенко на своей странице в Facebook*. По его словам, прекращение огня без этого условия приведет к замораживанию текущего положения.
Также он призвал правительство Венгрии присоединиться к мероприятиям "по международной изоляции России", а также не подрывать единство Евросоюза.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаОлег НиколенкоМИД УкраиныРоссияВиктор Орбан
 
 
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