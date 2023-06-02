https://ria.ru/20230602/ukraina-1875771664.html

Блинкен рассказал, каким видит мир на Украине

Блинкен рассказал, каким видит мир на Украине - РИА Новости, 02.06.2023

Блинкен рассказал, каким видит мир на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир на Украине должен предусматривать план по ее восстановлению, в который Россия должна будет внести свою долю. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:38

2023-06-02T13:38

2023-06-02T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир на Украине должен предусматривать план по ее восстановлению, в который Россия должна будет внести свою долю. "Обеспечение мира на Украине должно предусматривать план по ее восстановлению, и Россия должна внести в него свою долю", - сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки. Госсекретарь также отметил, что Вашингтон приветствует инициативы "любых" стран, которы помогут возродить переговорный процесс между конфликтующими сторонами."США и Украина совместно с союзниками и партнерами по всему миру работают над выработкой консенсуса по основным элементам справедливого и прочного мира", - добавил Блинкен.Госсекретарь США в пятницу находится с визитом в Хельсинки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области 6G. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230602/ssha-1875758145.html

https://ria.ru/20230602/udary-1875770901.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша