Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 02.06.2023 (обновлено: 07:10 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875681123.html
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов - РИА Новости, 02.06.2023
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов
Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T04:36
2023-06-02T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мексика
владимир зеленский
дмитрий табачник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833556801_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_eaec5e69c223e5d99a3ae04f7d61d9e6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007), бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник. "Зеленский – это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Таким аватаром, который их прикрывает", - заявил Табачник. По его оценке, в этом качестве Зеленский их полностью устраивает. "Уникально устраивает. Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента - этнического еврея? Фантастика!" - считает он. Что касается целей этой группы, то "их интерес – в разграблении западных финансов и разграблении оставшихся ресурсов Украины, их отмыванию и отправки в финансовые политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру", отметил бывший вице-премьер Украины. "Последняя новость: в Мексике всплыл гранатомет с номером, который был в качестве помощи отправлен вооруженным силам Украины. Исходя из таких фактов, а их очень много, я думаю, что с задачей набивания карманов эта группа коллективных хозяев Украины из украинских олигархов, бизнесменов, политиков успешно справляется", - заключил Табачник.
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html
украина
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833556801_0:47:2049:1583_1920x0_80_0_0_532d7edb22a889d5ede1d897edbb9cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мексика, владимир зеленский, дмитрий табачник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мексика, Владимир Зеленский, Дмитрий Табачник
Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов

Бывший вице-премьер Украины Табачник назвал Зеленского аватаром группы олигархов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник
Бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007), бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник.
«
"Зеленский – это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Таким аватаром, который их прикрывает", - заявил Табачник.
По его оценке, в этом качестве Зеленский их полностью устраивает.
"Уникально устраивает. Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента - этнического еврея? Фантастика!" - считает он.
Что касается целей этой группы, то "их интерес – в разграблении западных финансов и разграблении оставшихся ресурсов Украины, их отмыванию и отправки в финансовые политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру", отметил бывший вице-премьер Украины.
"Последняя новость: в Мексике всплыл гранатомет с номером, который был в качестве помощи отправлен вооруженным силам Украины. Исходя из таких фактов, а их очень много, я думаю, что с задачей набивания карманов эта группа коллективных хозяев Украины из украинских олигархов, бизнесменов, политиков успешно справляется", - заключил Табачник.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому
31 мая, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМексикаВладимир ЗеленскийДмитрий Табачник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала