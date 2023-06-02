https://ria.ru/20230602/ukraina-1875681123.html

Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов

Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов - РИА Новости, 02.06.2023

Бывший вице-премьер Украины назвал Зеленского аватаром группы олигархов

Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T04:36

2023-06-02T04:36

2023-06-02T07:10

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

дмитрий табачник

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Украины (2002-2007), бывший министр образования и науки Украины (2010-2014) Дмитрий Табачник. "Зеленский – это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Таким аватаром, который их прикрывает", - заявил Табачник. По его оценке, в этом качестве Зеленский их полностью устраивает. "Уникально устраивает. Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента - этнического еврея? Фантастика!" - считает он. Что касается целей этой группы, то "их интерес – в разграблении западных финансов и разграблении оставшихся ресурсов Украины, их отмыванию и отправки в финансовые политически безопасные гавани, которые раскиданы по всему миру", отметил бывший вице-премьер Украины. "Последняя новость: в Мексике всплыл гранатомет с номером, который был в качестве помощи отправлен вооруженным силам Украины. Исходя из таких фактов, а их очень много, я думаю, что с задачей набивания карманов эта группа коллективных хозяев Украины из украинских олигархов, бизнесменов, политиков успешно справляется", - заключил Табачник.

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html

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в мире, украина, мексика, владимир зеленский, дмитрий табачник