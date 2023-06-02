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Американский разведчик назвал истинную причину задержки наступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
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13:36 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/udary-1875770901.html
Американский разведчик назвал истинную причину задержки наступления ВСУ
Американский разведчик назвал истинную причину задержки наступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
Американский разведчик назвал истинную причину задержки наступления ВСУ
Контрнаступление вооруженных сил Украины не может начаться, поскольку российская армия наносит удары по места сосредоточения противника, заявил офицер разведки... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:36
2023-06-02T13:36
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Контрнаступление вооруженных сил Украины не может начаться, поскольку российская армия наносит удары по места сосредоточения противника, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.&quot;Вот причина задержки контрнаступления: любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар российских самолетов, ракет и артиллерии&quot;, — утверждает эксперт.По словам специалиста, ВСУ не могут собрать необходимо количество войск для нападения, поскольку превосходящая по мощи российская армия не дает им этого сделать, и украинцы скоро не смогут использовать аргумент о плохой погоде как оправдание задержек начала контрнаступления.&quot;У русских есть превосходство в бою и огневой мощи&quot;, — отметил Риттер.Ранее бывший разведчик заявлял, что решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию и денацифицировать Украину поставило Владимира Зеленского в тупик, а его страна скоро потеряет 50 процентов своей территории.
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Американский разведчик назвал истинную причину задержки наступления ВСУ

Экс-разведчик Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу наступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Контрнаступление вооруженных сил Украины не может начаться, поскольку российская армия наносит удары по места сосредоточения противника, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
«

"Вот причина задержки контрнаступления: любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар российских самолетов, ракет и артиллерии", — утверждает эксперт.

По словам специалиста, ВСУ не могут собрать необходимо количество войск для нападения, поскольку превосходящая по мощи российская армия не дает им этого сделать, и украинцы скоро не смогут использовать аргумент о плохой погоде как оправдание задержек начала контрнаступления.
«

"У русских есть превосходство в бою и огневой мощи", — отметил Риттер.

Ранее бывший разведчик заявлял, что решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию и денацифицировать Украину поставило Владимира Зеленского в тупик, а его страна скоро потеряет 50 процентов своей территории.
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В миреУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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