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ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 02.06.2023 (обновлено: 17:04 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/udar-1875779037.html
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ
Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:06
2023-06-02T17:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
вооруженные силы украины
авдеевка
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.За минувшие сутки спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.Всего на Донецком направлении противник потерял:Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском — до 60 бойцов, на Купянском — до 70 человек.Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
https://ria.ru/20230601/marinka-1875622335.html
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украина
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Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины
Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, сша, су-25
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, США, Су-25
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ

Минобороны РФ: ВКС ударили высокоточным оружием по защищающей ключевые объекты ПВО Украины

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.
За минувшие сутки спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки
1 июня, 17:58
Всего на Донецком направлении противник потерял:
  • до 50 военных;
  • четыре боевые бронированные машины и два пикапа;
  • три гаубицы Д-20;
  • две боевые машины РСЗО "Град";
  • две артиллерийские системы М777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.
Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Минобороны рассказало о попытке украинских боевиков атаковать Шебекино
1 июня, 19:44
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском — до 60 бойцов, на Купянском — до 70 человек.
Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июня, 15:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныАвдеевкаСШАСу-25
 
 
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