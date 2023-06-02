https://ria.ru/20230602/udar-1875779037.html

ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ

ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023

ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ

Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:06

2023-06-02T14:06

2023-06-02T17:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

вооруженные силы украины

авдеевка

сша

су-25

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.За минувшие сутки спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.Всего на Донецком направлении противник потерял:Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском — до 60 бойцов, на Купянском — до 70 человек.Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

https://ria.ru/20230601/marinka-1875622335.html

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html

украина

россия

авдеевка

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве. 2023-06-02T14:06 true PT3M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, сша, су-25