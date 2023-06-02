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ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ
Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:06
2023-06-02T14:06
2023-06-02T17:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
вооруженные силы украины
авдеевка
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что военные поразили все назначенные цели.За минувшие сутки спецназ "Ахмат" продолжил наступать на Марьинском тактическом направлении, а Южная группировка войск вела активные действия в районе Авдеевки.Всего на Донецком направлении противник потерял:Наибольшие потери ВСУ понесли на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Там российские военные уничтожили до 150 украинских бойцов, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, а также наземную станцию управления беспилотниками.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, на Краснолиманском — до 60 бойцов, на Купянском — до 70 человек.Кроме того, силам ПВО удалось сбить самолет Су-25 и 29 БПЛА противника, а также перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
https://ria.ru/20230601/marinka-1875622335.html
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html
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Минобороны об ударах российской авиации по средствам ПВО Украины
Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
2023-06-02T14:06
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PT3M51S
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, сша, су-25
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, США, Су-25
ВКС нанесли удар по средствам ПВО, прикрывающим объекты инфраструктуры ВСУ
Минобороны РФ: ВКС ударили высокоточным оружием по защищающей ключевые объекты ПВО Украины