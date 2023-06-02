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Украинские войска нанесли удар по больничному городку в Запорожской области - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/udar-1875733325.html
Украинские войска нанесли удар по больничному городку в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по больничному городку в Запорожской области - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска нанесли удар по больничному городку в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по больничному городку в поселке Розовка Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:05
2023-06-02T12:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по больничному городку в поселке Розовка Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Около 11.00 нацисты обстреляли больничный городок в пгт Розовка Куйбышевского района", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по больничному городку в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по больничному городку в запорожском поселке Розовка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по больничному городку в поселке Розовка Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Около 11.00 нацисты обстреляли больничный городок в пгт Розовка Куйбышевского района", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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