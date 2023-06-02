https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины

Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины - РИА Новости, 02.06.2023

Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины

С предыдущей попытки украинских войск прорваться в Белгородскую область не прошло и двух недель. Вчера она повторилась снова. В Шебекино попробовали пробиться... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:03

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белгородская область

аналитика

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С предыдущей попытки украинских войск прорваться в Белгородскую область не прошло и двух недель. Вчера она повторилась снова. В Шебекино попробовали пробиться около двух мотопехотных рот при поддержке танков. В отличие от предыдущего раза, продвинуться за границу им не удалось.Но и ВСУ, которые всегда прикрывают их операции, тоже подготовились. Когда стало ясно, что прорваться не получилось, начался массированный обстрел Шебекино и других районов Белгородской области, а по административному центру региона попытались нанести удар беспилотником. Причем судя по тому, как эти действия в соцсетях сопровождали сотрудники ЦИПСО, такой сценарий рассматривали заранее. Благо местным властям удалось оперативно организовать эвакуацию, но по меньшей мере 11 человек все равно получили ранения.В результате боев, как заявили в Минобороны, российским войскам удалось уничтожить более 50 бойцов, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.Символично, что в этот же день в Москве проводился форум "Какая Украина нам нужна?". Зеленского не пригласили, но он, по всей видимости, все же решил подсказать участникам правильный ответ на этот вопрос.Никакая не нужна. До тех пор пока нынешний киевский режим остается у власти, переговоры невозможны. При этом надо признать, что за полтора года Украина прошла большой путь. Нации рождаются в войнах. И на наших глазах украинская нация замешивается на основе русофобии, ненависти ко всему русскому и ко всем русским. И до тех пор пока Украина как государство хотя бы отдаленно будет иметь потенциал, сопоставимый с нынешним, Россия не сможет спокойно существовать и развиваться. Только с охолощенной от праворадикальных идей Украиной Россия может сесть за стол переговоров. Но до этого предстоит еще долгий путь.И на этом фоне хочется задать другой (очень близкий к уже озвученному) вопрос: какая Россия нам нужна? Проблема в том, что для части россиян события в Белгороде, которые уже мало чем отличаются от событий в Донбассе, — все еще нечто далекое. С одной стороны, конечно, это их право: экономические последствия конфликта ощущаются слабо. Но с другой… Нужно помнить, как Украина оказалась в нынешнем положении. Большинство украинцев воспринимали конфликт в Донбассе точно так же: "Ну воюют там бандеровцы с "сепарами" восемь лет, мне-то что. Проживу как-нибудь, дождусь, когда это все закончится, мне свою жизнь строить надо".Не получилось. Конфликт добрался и до них.И у нас не получится.Запад руками киевских прокси будет делать все, чтобы одержать победу над Россией: на кону — не Украина, а миропорядок, который Запад мечтал построить почти столетие. Если им не удастся сломить россиян, то об американской гегемонии можно забыть.Причем поражение России должно быть сокрушительным: даже развала СССР не хватило, чтобы добиться "конца истории". Москва сумела вернуть часть утраченных позиций спустя три десятилетия. Именно поэтому США и их союзники делали все, чтобы не позволить конфликту на Украине прийти к дипломатическому урегулированию. И именно поэтому война, если она не закончится так, как это нужно России, доберется до каждого. Беспилотники в Москве не дадут соврать.Тем не менее у Украины возможность добиться мира все же была, но ее лидерам следовало в этом случае думать о своем народе, а не о кошельках и амбициях.Мы же теперь можем добиться только победы.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, москва, белгород, белгородская область, аналитика