https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html

Орбан рассказал, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции

Орбан рассказал, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции - РИА Новости, 02.06.2023

Орбан рассказал, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что "много и сильно" молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:02

2023-06-02T12:02

2023-06-02T12:02

в мире

турция

венгрия

европа

виктор орбан

джордж сорос

народный альянс

президентские выборы в турции

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БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что "много и сильно" молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. "(Победа Эрдогана на выборах -) это огромное облегчение. Честно скажу, я не только "болел" за победу президента, я молился за нее, сильно и много. Если бы он не выиграл, это была бы трагедия", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, если бы на президентских выборах в Турции победил "человек Джорджа Сороса", это означало бы увеличение миграционного потока беженцев в Европу сразу на два-три миллиона, а также осложнило бы транзит российской нефти в Венгрию и Сербию. Ранее Орбан сообщил, что примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана 3 июня. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост президента Турции, он набрал более 52% голосов избирателей, заявил в четверг глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер, огласив окончательные результаты второго тура президентских выборов. Соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.

https://ria.ru/20230601/erdogan-1875620717.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, венгрия, европа, виктор орбан, джордж сорос, народный альянс, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган