https://ria.ru/20230602/troitsa-1875868461.html
Первичное обследование состояния "Троицы" может занять от месяца
Первичное обследование состояния "Троицы" может занять от месяца - РИА Новости, 02.06.2023
Первичное обследование состояния "Троицы" может занять от месяца
Обследование состояния иконы "Троица" Андрея Рублева может занять время от месяца и более, сообщил РИА Новости генеральный директор Всероссийского... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:01
2023-06-02T20:01
2023-06-02T20:17
религия
россия
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обследование состояния иконы "Троица" Андрея Рублева может занять время от месяца и более, сообщил РИА Новости генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев."Процесс этот кропотливый, требующий коллективного обсуждения на реставрационных советах, с участием различных специалистов. Полагаем, первичное обследование состояния иконы может занять время от месяца и более", – сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230519/chernega-1872841466.html
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россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра
Первичное обследование состояния "Троицы" может занять от месяца
Первичное обследование состояния "Троицы" Рублева может занять от месяца и более