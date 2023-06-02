https://ria.ru/20230602/troitsa-1875672206.html
"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки
"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки - РИА Новости, 02.06.2023
"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки
Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T00:21
2023-06-02T00:21
2023-06-02T00:21
религия
третьяковская галерея
московский патриархат
храм христа спасителя
общество
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. "Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника", – говорится в сообщении отдела. В отделе отметили, что допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10:00 до 19:00 (в воскресенье – после литургии), а в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут. "Принесение иконы обеспечивается министерством культуры Российской Федерации", – подчеркнули в отделе.
https://ria.ru/20230526/troitsa-1874313302.html
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третьяковская галерея, московский патриархат, храм христа спасителя, общество
Религия, Третьяковская галерея, Московский Патриархат, Храм Христа Спасителя, Общество
"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки
РПЦ: "Троица" в храме Христа Спасителя будет под наблюдением персонала Третьяковки
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
«
"Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника", – говорится в сообщении отдела.
В отделе отметили, что допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10:00 до 19:00 (в воскресенье – после литургии), а в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.
"Принесение иконы обеспечивается министерством культуры Российской Федерации", – подчеркнули в отделе.
В Кремле рассказали о схеме перемещения "Троицы" в храм Христа Спасителя