https://ria.ru/20230602/troitsa-1875672206.html

"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки

"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки - РИА Новости, 02.06.2023

"Троица" в храме Христа Спасителя будет наблюдаться персоналом Третьяковки

Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T00:21

2023-06-02T00:21

2023-06-02T00:21

религия

третьяковская галерея

московский патриархат

храм христа спасителя

общество

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. "Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника", – говорится в сообщении отдела. В отделе отметили, что допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10:00 до 19:00 (в воскресенье – после литургии), а в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут. "Принесение иконы обеспечивается министерством культуры Российской Федерации", – подчеркнули в отделе.

https://ria.ru/20230526/troitsa-1874313302.html

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третьяковская галерея, московский патриархат, храм христа спасителя, общество