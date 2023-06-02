https://ria.ru/20230602/troitsa-1875671865.html

"Троицу" Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

"Троицу" Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня - РИА Новости, 02.06.2023

"Троицу" Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

Икону "Троица" Андрея Рублева привезут в столичный храм Христа Спасителя 4 июня, говорится в сообщении, распространенном в пятницу синодальным отделом по... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T00:12

2023-06-02T00:12

2023-06-02T00:22

религия

общество

храм христа спасителя

россия

сергий радонежский

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева привезут в столичный храм Христа Спасителя 4 июня, говорится в сообщении, распространенном в пятницу синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. "Четвертого июня 2023 года в храм Христа Спасителя будет принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым. Великая святыня будет находиться в соборе до 18 июня", - сказано в сообщении.Отмечается, что допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться с 4 до 18 июня, с 10:00 до 19:00 (в воскресенье — после литургии), причем, "в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут". Там добавили, что принесение иконы обеспечивается министерством культуры РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230526/troitsa-1874313302.html

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общество, храм христа спасителя, россия, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра