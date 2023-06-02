https://ria.ru/20230602/trikolor-1875797824.html

Суд оштрафовал сервис "Триколор" на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

Суд оштрафовал сервис "Триколор" на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 02.06.2023

Суд оштрафовал сервис "Триколор" на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "Национальную спутниковую компанию", которой принадлежит онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ онлайн", на 1 миллион рублей за... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:07

2023-06-02T15:07

2023-06-02T15:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "Национальную спутниковую компанию", которой принадлежит онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ онлайн", на 1 миллион рублей за показ фильма с лесбийской сценой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Мировой судья судебного участка №59 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности НАО "Национальная спутниковая компания" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 1 миллион рублей", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что на сервисе "Триколор" был показан фильм "Английский цирюльник" со знаком "16+", "содержащий демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений - изображены два целующихся в сексуальном контексте героя одного пола (женского)". По данным пресс-службы, представитель компании пояснила, что вину общество признает, просила учесть, что к ответственности его привлекли впервые, количество просмотров фильма - всего 53. Также судом к ответственности привлечена редактор сайта АВС "Триколор Кино и ТВ онлайн". Ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Часть вторая статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) подразумевает штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц – штраф вплоть до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Статья была введена в КоАП в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20230524/lgbt-1873913683.html

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Владимир Лаврентьев

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