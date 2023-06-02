https://ria.ru/20230602/trevoga-1875884753.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:50
2023-06-02T22:50
2023-06-02T22:53
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 22.47 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
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киев, украина, в мире, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Киевская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу