https://ria.ru/20230602/trevoga-1875843647.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в пятницу снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:24

2023-06-02T17:24

2023-06-02T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Воздушная тревога в пятницу снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 17.08 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф